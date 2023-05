Credenciamento de quadrilhas segue até sexta; Arena Deodete começa a ser montada

Grupos de quadrilhas juninas de Mossoró interessados em participar do calendário cultural de eventos do Município têm até sexta-feira (12) para aderirem ao credenciamento. A iniciativa prevê, como contrapartida, a disponibilização de incentivo financeiro aos grupos.

A documentação pode ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Cultura.

No momento da inscrição, os grupos juninos devem indicar a categoria que deseja se inscrever: tradicional adulto, estilizado adulto, tradicional infantil, estilizado infantil, Festival da Colheita (zona rural) ou comédia.

Os detalhes sobre o credenciamento que constam no Diário Oficial de Mossoró.

O festival de quadrilhas acontece na arena Deodete dias que começou a ser montada nesta terça-feira (09) no corredor cultural. O espaço reunirá vários grupos juninos que vão garantir a expressão da tradição do São João no município.

Titular da Secretaria Municipal da Cultura, Igor Ferradaes explica que a mobilização para a montagem da arena reflete a dedicação do Município para estruturar e a garantir um local adequado para as apresentações das quadrilhas juninas.

“A montagem da estrutura está acontecendo em conformidade com o planejamento. O MCJ tem início a partir do ‘Festival Independente de Quadrilhas Juninas’. Quando as estruturas começam a chegar, a cidade passa a vivenciar o clima do São João. Este ano, a Arena das Quadrilhas será maior, um espaço no qual as quadrilhas poderão se apresentar de forma segura e organizada”, disse.

Engenheira responsável pela montagem da Arena Deodete Dias, Juliana Pedrosa salientou o trabalho que está sendo desenvolvido para estruturar o espaço. “Este ano, a Arena Deodete Dias vai ser mais ampla. Estamos trabalhando intensamente até toda estrutura ficar pronta, para que o cronograma do evento seja cumprido”, declarou.

As apresentações do “Festival Independente de Quadrilhas Juninas” terão início no dia 2 de junho, com o concurso para escolha do Rei e Rainha do “Mossoró Cidade Junina” 2023.