Festa de Nossa Senhora de Fátima terá ponto de vacinação contra febre amarela e Influenza e Covid

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará nesta sexta-feira (12) com um ponto extra de vacinação na Festa de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Abolição II. A equipe vacinará a população contra a Covid-19 (monovalente e bivalente), febre amarela e Influenza das 17h às 21h.



A imunização contra a Covid-19 está aberta para a população a partir dos 6 meses de idade. Já a população acima dos 18 anos que já tomou pelo menos as duas primeiras doses das vacinas monovalentes há 4 meses poderá receber a dose bivalente contra a doença e seus agravos. A dose de reforço protege contra variantes do vírus como a Ômicron.



A vacinação contra a gripe “Influenza” está aberta para grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde. São eles: Idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; crianças (6 meses a menores de 6 anos de idade); gestantes; puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.



O público-alvo estabelecido nos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza deve apresentar documentação comprobatória. A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus “da gripe” em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.



A vacina contra a febre amarela é direcionada à população de 9 meses a 59 anos de idade. As crianças com 9 meses de idade podem tomar a primeira dose. Os menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço, e a população de 5 a 59 anos precisa receber apenas uma dose da vacina.



Durante a semana, a vacinação segue acontecendo nas 47 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.