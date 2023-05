Militares ficarão alojados e farão refeições na Ufersa durante o MCJ 2023. A solicitação foi feita pelo comandante geral da PM, Coronel Alarico Azevedo, durante visita a reitora da universidade, professora Ludimilla Oliveira, nesta quinta-feira (11). O comandante também visitou as instalações do Expocenter e almoçou no restaurante universitário. Além de ceder o alojamento da tropa no Expocenter, os militares vão realizar as três refeições – café da manhã, almoço e jantar – no Restaurante Universitário. Segunda a reitora, o papel da Universidade é contribuir com toda e qualquer ação que tenha um princípio educativo e vislumbre um aspecto cultural importante como é o caso do Mossoró Cidade Junina.

Atendendo solicitação do Governo do Estado, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, vai alojar os policiais militares que vão fazer a segurança do Mossoró Cidade Junina – MSC.

A solicitação foi feita pelo comandante geral da PM, Coronel Alarico Azevedo, durante visita a reitora da UFERSA, professora Ludimilla Oliveira. O comandante também visitou as instalações do Expocenter e almoçou no restaurante universitário.

Além de ceder o alojamento da tropa no Expocenter, os militares vão realizar as três refeições – café da manhã, almoço e jantar – no Restaurante Universitário.

Ao todo, serão 10 dias de alojamento, o que corresponde a três finais de semana, sendo o primeiro do dia 7 ao dia 10; o segundo, do dia 15 ao dia 17 e, o terceiro e último fim de semana, do dia 22 ao dia 24. O valor a ser pago por cada refeição é de R$ 10,00.

Para a reitora Ludimilla Oliveira o papel da Universidade é contribuir com toda e qualquer ação que tenha um princípio educativo e vislumbre um aspecto cultural importante como é o caso do Mossoró Cidade Junina.

“Quero dizer a sociedade e ao Governo do Estado que a nossa instituição está à disposição para contribuir com o que for necessário para o ensino, para a pesquisa, para extensão, para cultura e também para que a sociedade se sinta segura”, afirmou.

A Universidade vai disponibilizar o alojamento no Expocenter que continua a disposição do governo, com a força nacional, bem como o restaurante universitário para alimentação dos militares., o que possibilitar uma maior facilidade da logística e a própria qualidade de vida das pessoas envolvidas.

O Coronel Alarico Azevedo agradeceu a receptividade com mais esse pleito da Polícia Militar. “Só temos que agradecer por tudo que a UFERSA tem contribuído e apoiado o trabalho da PM e da Força Nacional que ainda continua hospedada no Expocenter e, agora vimos solicitar a continuidade da parceria para o nosso efetivo que vai trabalhar nas festividades juninas, o MCJ, aqui em Mossoró”, afirmou.

Durante os fins de semana de festividades, a PM estará enviando cerca de 200 policiais, vindo de Natal e de outras cidades do Rio Grande do Norte.

“Um apoio importantíssimo ratificado pela reitora com a garantia da hospedagem dos policiais e que vão se alimentar aqui para trabalhar e proporcionar toda a segurança para toda população de Mossoró, bem como para os visitantes que virão aproveitar os dias de festas”, considerou o comandante Alarico ao reconhecer a importante contribuição da UFERSA.