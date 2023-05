Nesta quinta-feira (11), oficializou-se a construção de um importante empreendimento para a cidade de Mossoró. Trata-se de uma unidade do Assaí Atacadista, que deverá iniciar as operações em outubro deste ano.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, visitou a localidade onde está sendo edificado o empreendimento. Na ocasião, a Construtora Neri Martins implantou o primeiro pilar da obra, que acontece em terreno que também abriga instalações da Usibras. O Assaí Atacadista deverá oportunizar 400 empregos diretos, a partir do início das atividades.

“Importante dizer que a unidade do Assaí deverá gerar 400 empregos diretos, a partir do momento em que entrar em atividade, o que deverá ocorrer no mês de outubro deste ano. O modelo da obra permite que seja desenvolvida com muita rapidez e qualidade”, disse o chefe do Executivo Municipal.

Allyson Bezerra também salientou o trabalho implementado pelo Município para possibilitar a destinação do investimento do Assaí Atacadista para Mossoró.

“A Prefeitura realizou todo um trabalho a partir do momento em que a construtora apresentou o pedido de licenciamento do alvará da obra. E hoje estamos vendo a obra acontecendo e gerando empregos. O investimento do Assaí representa emprego, oportunidade, renda e coloca Mossoró no cenário dos municípios que recebem investimentos de grupos do setor de atacarejo”, acrescentou.

Representante da Construtora Neri Martins, Jonas Fiúza enalteceu o apoio da Prefeitura para que o investimento se concretizasse.

“Esse investimento [a instalação da unidade do Assaí Atacadista] é importante para Mossoró, mas eu diria que é muito mais para nós que estamos vindo, a construtora e a empresa do setor supermercadista. Mossoró é uma cidade de um porte que não poderia ficar de fora. Quando nos propomos a vir a Mossoró, fomos muito bem recebidos por todo o time da Prefeitura, que esteve sempre à disposição. Só temos a agradecer e dizer: aqui está nascendo hoje um empreendimento de grande porte, vindo de uma empresa nacional, que queria muito vir para Mossoró e agora teve a oportunidade. E, com o apoio de todos, estamos aqui realizando e começando esse empreendimento”, declarou.

O secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, também ressaltou a disponibilidade da Prefeitura para fomentar o ambiente de negócios.

“Desde que recebemos a visita do grupo para esse investimento, a Secretaria de Infraestrutura trabalhou para que o empreendimento chegasse a Mossoró, gerando emprego e renda. O alvará já foi emitido e está sendo construída a unidade do Assaí Atacadista através da Construtora Neri Martins”, frisou.