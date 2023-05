“Chega de brincar com os sonhos das pessoas”, diz Allyson Bezerra sobre a Porcellanati

Esta semana, o tribunal de Justiça do Estado confirmou a decisão do juízo de primeira instância que havia validado o decreto do prefeito Allyson Bezerra reavendo para o Poder Público Municipal o terreno doado a Itagres, para construir a Porcellanati, há cerca de 20 anos e que, até hoje, não cumpriu sua finalidade. “Agora, vamos lutar para que o local seja usado em benefício do povo de Mossoró”, escreveu o prefeito Allyson Bezerra, parabenizando a equipe que conseguiu reaver de volta o patrimônio do povo de Mossoró. Nesta segunda-feira, 16, o procurador geral Raul Santos vai detalhar no Programa Mossoro Hoje nas Ondas do Rádio, transmitido pela Difusora, como conseguiu o feito e quais as perspectivas de aproveitamento do local em benefício do povo de Mossoró.