MCJ 2023: Montagem do Palco da Estação das Artes é iniciada

Palco de grandes atrações durante o “Mossoró Cidade Junina”, o Polo Estação das Artes começou a ganhar forma neste sábado (13). A estrutura montada pela Prefeitura de Mossoró traz novos conceitos e modernização ao espaço, com layout interativo em LED, sistema de iluminação integrado e painéis digitais.



Além da proposta inovadora do palco da Estação das Artes, o projeto arquitetônico do polo, elaborado pelas secretarias de Cultura e Infraestrutura, dispõe de ampla área de alimentação, com barracas e camarotes.



“Tudo pensado com muito carinho para o povo. O ‘Mossoró Cidade Junina' vem com esse novo conceito, trazendo modernidade e ao mesmo tempo resgatando a cultura popular. Na Estação das Artes teremos várias apresentações, escolhidas com o povo. Iniciamos a montagem, com todo projeto arquitetônico, com novos elementos e, claro, estrutura de qualidade para a segurança do povo”, destacou Igor Ferradaes, secretário de Cultura.



A antiga estação ferroviária de Mossoró é palco de grandes apresentações durante o MCJ, com a presença ilustre de artistas nacionais e regionais. Neste ano, as noites de shows iniciam no dia 7 de junho, com a presença de Adna Santana, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon e Simone Mendes.



Outros artistas também farão parte da programação do polo, como Werick Mendes, Eric Land, Xand Avião, Aline Reis, Zé Vaqueiro, Felipe Amorim, Chama as Meninas, Nilson Viana, Zé Cantor, Joelma, André Luvi, Iguinho e Lulinha, Taty Girl, Mari Fernandez, Guilherme Ferri, Desejo de Menina, Nattan, Nataly Vox, Márcia Fellipe, Walkyria Santos, Mara Pavanelly, Jackson Menezes, Felipe Grilo, Leonardo, Guto Fortunato, Junior Vianna e Michele Andrade.



O Polo Estação das Artes fica localizado na antiga Estação Ferroviária de Mossoró, na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural. O espaço contará com programação nos dias 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 24 de junho.