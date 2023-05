Prefeito anuncia concurso público com edital previsto para o segundo semestre, em Mossoró. O anúncio de realização do certame público foi feito pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, na noite desta segunda-feira (15), em publicação em rede social. O concurso público pretende contemplar áreas como saúde, educação, assistência social, fazenda e procuradoria do município.

FOTO: ALLAN PHABLO