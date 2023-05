Prefeitura de Mossoró entrega revitalização da UBS do Vingt Rosado nesta terça-feira

A Prefeitura de Mossoró dá sequência à entrega de equipamentos de saúde totalmente revitalizados, nesta terça-feira (16), às 15h. A Unidade Básica de Saúde Dr. Aguinaldo Pereira no conjunto Vingt Rosado será entregue totalmente revitalizada.



A UBS DR. Aguinaldo Pereira foi inaugurada em 2003 e nunca havia passado por reforma. Essa é a terceira unidade básica entregue neste mês de maio pela municipalidade, dando continuidade à reestruturação dos equipamentos públicos para melhor atender à população.



“A UBS estava com vários problemas estruturais. Estamos entregando agora uma Unidade Básica de Saúde reestruturada, é uma unidade que atende mais de 600 pessoas por mês. Todas as salas agora têm ar refrigerado, dando mais qualidade, comodidade e uma melhor assistência à população daquela área”, destaca Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.



A unidade passou por uma manutenção geral na sua estrutura física, que vai desde a revisão em toda a sua cobertura, substituição de luminárias, tomadas e interruptores danificados, balanceamento de cargas do quadro de distribuição, revisão dos pontos hidráulicos e sanitários, adequação às normas de acessibilidade, substituição das portas e janelas avariadas, além da pintura geral de toda a unidade.