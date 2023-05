Mossoró Cidade Junina 2023 terá incentivo financeiro para quadrilhas juninas

A Prefeitura de Mossoró investirá quase 60 mil reais em incentivo financeiro, estimulando quadrilhas de Mossoró a participarem do Festival Independente de Quadrilhas Juninas. O fomento contemplará 18 grupos genuinamente mossoroenses, das zonas urbana e rural, inscritos no festival do “Mossoró Cidade Junina”.



Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Mossoró publicou, no Diário Oficial de Mossoró (DOM), o resultado dos grupos habilitados para receber a contrapartida. Cada grupo será beneficiado com valores que variam de R$ 2.300 a R$ 4.600, totalizando um investimento de quase 60 mil reais.



“É muito importante essa atenção do município com os grupos de quadrilhas da cidade. É um estímulo para que nos próximos anos, mais quadrilhas possam participar dos festivais do ‘Mossoró Cidade Junina’. Vamos continuar investindo na nossa tradição e cultura, abrilhantando ainda mais o São João de Mossoró”, destacou Igor Ferradaes, secretário de Cultura.



Serão contemplados 18 grupos de quadrilhas juninas de Mossoró. Entre eles nas categorias tradicional adulto, estilizado adulto, tradicional infantil, estilizado infantil, Festival da Colheita (zona rural) e comédia.



Os repasses serão processados após assinatura do Termo de Colaboração, que deverá ser assinado nesta quarta-feira (17), pelo representante da quadrilha inscrita. O proponente deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, Centro, das 8h às 17h, para proceder a assinatura do documento de contrapartida.