Governo do RN doa 14 veículos apreendidos pela Receita Federal a municípios potiguares

O Conselho de Gerenciamento de Patrimônio (CGP) do Governo do Rio Grande do Norte, formado por membros do Gabinete Civil (GAC), Secretarias de Administração (Sead), Planejamento (Seplan) e Infraestrutura (SIN), e Procuradoria Geral do Estado (PGE), aprovou na última sexta-feira (12) a doação de 14 automóveis apreendidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para atender as necessidades de municípios potiguares.

Os veículos se encontravam em desuso e agora somarão às frotas de algumas cidades, as quais tiveram unidades de transporte incendiadas em ataques criminosos no mês de abril.

De acordo com o secretário adjunto da Sead, Iranildo Germano, que presidiu a reunião do CGP, a doação dos bens móveis é importante, uma vez que os veículos vão auxiliar no deslocamento de apoio administrativo e técnico dos servidores públicos, bem como equipes de saúde e segurança.

“Estes veículos poderão ajudar as equipes no deslocamento estratégico de apoio e da gestão e, principalmente, da assistência. Além disso, vão suprir a carência de transportes depredados nos últimos meses”, afirmou.

Entre os automóveis aprovados para doação, estão seis carros, duas caminhonetes, quatro caminhões, um trator e um micro-ônibus. Incorporados ao patrimônio dos municípios, os veículos que se encontram em bom estado de conservação garantirão a continuidade de serviços públicos prestados no interior do RN.

“A doação desses veículos aos municípios possibilita que os serviços prestados em prol da população continuem acontecendo, agora como patrimônio próprio da prefeitura”, concluiu Germano.