CMM convoca sessão extraordinária para votar projeto que autoriza empréstimo pela Prefeitura. Os vereadores e vereadoras votarão, nesta quarta-feira (17), o Projeto de Lei Ordinária do Executivo 55/2023, que altera a lei nº 3.986, de 22 de dezembro de 2022, para ajustes conforme recomendações das instituições bancárias prospectadas para operação de crédito. Referente à autorização legal para contratação de empréstimo pela Prefeitura de Mossoró, o projeto foi lido em plenário, na sessão ordinária de hoje (16), e despachado para o setor de comissões da Câmara.

Em requerimento do líder do Governo, vereador Genilson Alves (Pros), assinado pela maioria (12 vereadores), a Câmara Municipal de Mossoró convocou sessão extraordinária para amanhã (17), às 13h, com pauta única.

Mas a convocação da sessão extraordinária permitirá a votação em plenário, amanhã, sem comprometer, contudo, a sessão ordinária, mantida para as 9h.