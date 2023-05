Em Brasília, deputada Isolda solicita superintendência regional da Caixa em Mossoró

Nesta terça, 16, acompanhando a governadora Fátima Bezerra em agenda com ministros Waldez Goes do desenvolvimento regional e Welligton Dias de assistência social para tratar de questões de recursos hídricos no RN, a deputada estadual Isolda Dantas aproveitou para encontrar a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, para solicitar uma Superintendência Regional da Caixa em Mossoró.



O Rio Grande do Norte possui uma superintendência da Caixa Econômica Federal que fica na capital, Natal. A superintendência coordena todas as agências do Estado. Por Mossoró se tratar de uma cidade polo, a deputada Isolda defendeu que o município necessita e comporta sediar uma superintendência regional. Além da superintendência regional para Mossoró, Isolda também solicitou abertura de agências da Caixa em municípios do interior do RN.



“Uma superintendência regional da Caixa em Mossoró implicará diretamente na democratização e maior autonomia para aplicação direta de recursos para o desenvolvimento da região”, diz Isolda. Em suas redes, a deputada Isolda afirmou que a presidenta da Caixa foi solícita é que aguarda boas notícias.



Sobre agenda com a governadora



Em agenda com a governadora Fátima, a deputada Isolda e o deputado Francisco foram tratar sobre o projeto para transposição do Rio São Francisco e demais pautas para segurança hídrica do RN com o Ministro de Desenvolvimento Regional Waldez Goes. Na ocasião também conversaram com ministro da Assistência Social, Welligton Dias, sobre a retomada do programa de construção de Cisternas para o semiárido. Em breve, ambos os ministros devem visitar o Rio Grande do Norte para realizar anúncios de ações do governo federal pra o Estado