“Vamos chegar com os serviços de infraestrutura em todas as localidades”, diz Allyson Bezerra

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta terça-feira (16) a Operação Tapa-Buracos. Com diminuição do período de chuvas a Prefeitura inicia a recuperação de ruas e avenidas em toda a cidade, conforme anunciado pelo prefeito Allyson Bezerra.



A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos está trabalhando em várias frentes. Inicialmente os trabalhos acontecem nas principais vias onde circula o transporte coletivo.



Na primeira etapa, cinco bairros recebem a recuperação na pavimentação a paralelepípedo: Odete Rosado, Bom Jesus, Sumaré, Vingt Rosado e Planalto 13 de Maio, de acordo com planejamento e cronograma. Outros pontos da cidade irão receber os serviços dando sequência às ações de infraestrutura e mobilidade urbana.



Com o período de chuvas intensas, várias ruas e avenidas foram danificadas, todos os pontos da cidade serão recuperados. Há um planejamento anunciado que agora está sendo executado.



A malha viária será recuperada com a diminuição das chuvas na cidade, assim proporcionando acessibilidade e contribuindo com a qualidade de vida da cidade.



“Todo trabalho executado passa por estudos técnicos de profissionais da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismos e Serviços Urbanos para não acontecer o que aconteceu no bairro Nova Mossoró e em outros loteamentos. O município está elaborando o projeto para que possamos fazer um serviço de qualidade”, disse o prefeito Allyson Bezerra.



“A população de Mossoró pode ficar tranquila que vamos chegar com os serviços de infraestrutura em todas as localidades”, acrescentou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.