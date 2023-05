[COLUNA ESPLANADA] Barroso vai determinar varredura nas dependências do STF

[COLUNA ESPLANADA] Futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso vai determinar uma varredura detalhada em cada canto das dependências da Alta Corte, em especial pedirá licença aos colegas ministros nos gabinetes. O serviço ficará a cargo da Secretaria de Segurança e não se descarta contratar especialistas com mais ferramentas de alta tecnologia. Barroso quer evitar má surpresa de uma eventual nova escuta ambiental como flagrou em 2014 no seu gabinete, numa caixa de tomada de telefone debaixo da mesa.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

BRASÍLIA, QUINTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2023 - Nº 3.613

Varredura

Futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso vai determinar uma varredura detalhada em cada canto das dependências da Alta Corte, em especial pedirá licença aos colegas ministros nos gabinetes. O serviço ficará a cargo da Secretaria de Segurança e não se descarta contratar especialistas com mais ferramentas de alta tecnologia. Barroso quer evitar má surpresa de uma eventual nova escuta ambiental como flagrou em 2014 no seu gabinete, numa caixa de tomada de telefone debaixo da mesa.





Prato do PSD

O jantar do diretório do PSD em Brasília na terça à noite teve duas novidades. Confirmou a filiação do deputado federal Gilberto Nascimento, que deixou o PSC pelo PSD . E reforçou o nome de André Kubitschek, bisneto do presidente JK, como uma das promessas da política no DF. Ele foi elogiado pelo presidente do partido, Gilberto Kassab.

Reembolso forçado

O ex- líder do MDB e ex-deputado José Borba e seu filho foram condenados a devolver dinheiro à prefeitura de Maringá (PR). O dinheiro foi usado por Borba para pagar a integralização do IPC - Instituto de Previdência dos Congressistas. Além deles, o ex-prefeito Jairo Gianoto e o ex-secretário de Fazenda Luiz Antonio Paolicchi também foram condenados no processo.

Defensores

O Dia Nacional da Defensoria Pública é celebrado amanhã. A deputada Antônia Lúcia (REPUBLICANOS-AC) e o deputado Stélio Dener (REPUBLICANOS-RR) lançaram ontem a Frente Parlamentar Mista de Apoio e Fortalecimento das Defensorias Públicas dos estados e da União - com foco no auxílio aos vulneráveis.

Holofotes

A vitrine na mídia do ministro da Justiça, Flávio Dino, tem incomodado palacianos e colegas de Esplanada. Há quem fale à boca pequena que o presidente Lula da Silva sente saudade do silêncio do seu saudoso ministro Márcio Thomaz Bastos.

Acervos históricos

O deputado Paulo Fernando (REPUBLICANOS-DF) apresentou, ontem (17), o projeto de lei nº 2463/2023 para que o Estado Brasileiro tenha preferência na aquisição de acervos de peças históricas de importantes figuras públicas que estiverem em leilão ou a venda. O projeto altera a lei nº 14.133/2021.

ESPLANADEIRA

# Artigo "O vírus que parou o mundo – um panorama sobre a pandemia de Covid-19", de pesquisadores da UnB e Senai Cimatec, será publicado na Health Surveillance. # planetapontocom lança campanha “O Mar Começa Aqui. O Mar Começa Em Ti”. # Milon cresceu 19% no 1º trimestre de 2023. # Grupo Relaxmedic participa de 23 a 26 de maio da Feira Hospitalar, na Expo SP. # Escritório Mandaliti lança e-book “Metodologias Ágeis no Jurídico: Transformação cultural e organizacional”. # Deputado Reimont (PT-RJ) foi designado relator do projeto de lei sobre combate à discriminação aos garis.

