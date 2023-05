Confira a lista de vendedores habilitados para trabalhar nos polos do MCJ 2023

Confira a lista de vendedores habilitados trabalhar nos polos do MCJ 2023. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) convoca os autorizatários para, nesta sexta-feira (19), receberem as autorizações para uso do espaço público durante as festividades. Os vendedores enquadrados na isenção da taxa de ocupação de espaço público receberão as autorizações para atuarem no evento. Os demais comerciantes receberão as guias para pagamento das taxas referentes ao espaço escolhido e, posteriormente, o documento autorizatário.

FOTO: ARQUIVO/MCJ