Confira a lista de vendedores habilitados para trabalhar nos polos do MCJ 2023

A Prefeitura de Mossoró divulgou, nesta quarta-feira (17), a lista de vendedores habilitados para comercialização nos polos do “Mossoró Cidade Junina”. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) convoca os autorizatários para, nesta sexta-feira (19), receberem as autorizações para uso do espaço público durante as festividades.
Os vendedores enquadrados na isenção da taxa de ocupação de espaço público receberão as autorizações para atuarem no evento. Os demais comerciantes receberão as guias para pagamento das taxas referentes ao espaço escolhido e, posteriormente, o documento autorizatário.
A convocação integra os comerciantes habilitados aos polos Estação das Artes (áreas interna e externa), Praça de Alimentação, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Polo Arraiá do Povo. Estarão isentos das taxas comerciantes que utilizarem barracas, trailers e similares com dimensões de até 3,99 m².
Os vendedores habilitados deverão comparecer na sexta-feira (19) à Biblioteca Municipal Ney Pontes para recebimento das guias e das autorizações para uso temporário de área pública no evento.
ESTAÇÃO DAS ARTES - INTERNO
ANTONIA IRANI GALDINO
FRANCISCO VENANCIO DE PAULA
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA
ELIZANGELA LIMA DO CARMO
IRINALDO FERREIRA DO VALE
ANA CRISTINA F. DE SALES CAVALCANTE
FRANCISCO ALEXSANDRO VIEIRA
LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS
FRANCISCO DJALMA FREIRE
MARIA NEUZA DE CARVALHO CUNHA
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
JEFERSON ERNANNES DE SOUZA CABRAL
WELTON ROBERTO BARBOSA CARVALHO
MARCOS ANTONIO DA COSTA
IRAZER DO VALE FERREIRA
JOAO BOSCO DA SILVA
LUZIA COSME DA SILVA
EMANUELLY KARLA DANTAS DE ALMEIDA
DAMIAO OTONIEL FERNANDES MATA QUEIROZ
MARIA IVONE GOMES DA SILVA
SUELI MARIANO DE SOUZA
ALINE DA SILVA FERREIRA
LEIDIANE LOPES DA SILVA
JOSE NILSON FERNANDES
FRANCISCO DAVI VALE DE OLIVEIRA
VANUZA NETA DE FARIAS
ANTONIA SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA
ANA RAQUEL DE FRANÇA LIMA
RAIMUNDO NONATO COSTA
LUIZ CARLOS BEZERRA DE ANDRADE
MONARIA JULIANA DE OLIVEIRA
ALAIDE ALVES DA SILVA
MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA
ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA ROCHA
MARIA DO CÉU VIEIRA FERNANDES
FRANCISCO ROGERIO ALVES
FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
EDENILSON SILVA DE ALMEIDA
JOÃO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA
FRANCISCO SALY EVARISTO
MOACIR FRANCISCO
JOILSON MOURA RODRIGUES
MARCOS AZEVEDO FAUSTINO
PAULO HENRIQUE MENDES CUNHA
JOSÉ DE GOIS FILGUEIRA FILHO
GENILDO GILDENOR DA SILVA
MARIA DE FATIMA SOARES
THIAGO DANTAS VASCONCELOS
RICARDO ANDRÉ ALVES DA SILVA
JOSÉ ALLISON SOARES DA SILVA
JONAS ANDRADE DA SILVA
PATRICIO DANTAS DA SILVA
WÊNIO GERALDO DA SILVA
RICARDO OLIVEIRA ALVES
MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA
ANA LUCIA GUARIM
ANA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS
KALINEIDE VAGNER MEDEIROS BEZERRA
DAVID OLIVEIRA BEZERRA
ELIANE FERNANDES DOS SANTOS
CINTIA LUANA ALVES MORAIS
ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA
RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA
SÔNIA VERÔNICA JUSTINO
JOSENIRA BATISTA DE ARAÚJO
LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES
PATRICIA HANGELL DO SOCORRO ALVES SOUSA
ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA
ALVANI MARTINS XAVIER
VERUZA JAQUELINE FERREIRA PINTO
ANTONIO BERNARDO DA SILVA
JOÃO MARCELO NOGUEIRA CABRAL
FABRICIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA
ARIANY DO VALE FERNANDES DE OLIVEIRA
ALLAN RAMON BEZERRA SOARES
KLEA SUSY DOS SANTOS
FRANCISCO MARCELO LOPO
FYAMMA VERUSKA DA SILVA RODRIGUES
VITORIA ROCHA DA SILVA
CLAUDIO CANIDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA
WILLIANA GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
ALINE HOLANDA DE FREITAS
ESTAÇÃO DAS ARTES - EXTERNO
JOSUEL GERALDO DA SILVA
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA
NEUZITA MARINA DA SILVA
NILTON GALDINO DE OLIVEIRA
ANDERSON MATHEUS MARTINS DA SILVA LIMA
KENYO RICARTE DA SILVA
ANTONIO WILLIAN SILVA MENEZES
CEZIMAR RODRIGUES DE SOUZA
ETEVALDO BALBINO DA COSTA
ANA PAULA TELES DA FONSECA
MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA
GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS
ELEIDE MARIA DA SILVA
FABIANO FLORÊNCIO DE LUCENA
ALCILENE DOS SANTOS FERNANDES
FRANCISCA CHAGAS DE SOUZA
KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA
JUAREZ VIANA RODRIGUES
IZAAC SABINO DA COSTA OLIVEIRA
ADEMAR FONSECA DA SILVA
MARIA LUZINEIDE DA SILVA
MARIA CELES DE LIMA SILVA
JACIRA ALVES PEREIRA DE SOUZA
MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA
FRANCISCA IVA PEREIRA DA SILVA
LINDOMAR ANDRADE DE SOUSA
WILDENEIDE VIEIRA BATISTA
FRANCISCA ELOIÁ DA SILVA
MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO
ISBERL NIA CARLOS DA SILVA
LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS
MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA
SÔNIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA
SANICLEIA COSME DA SILVA
MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA
JOSÉ ITAMAR GOMES DA SILVA
MARIA ELINA DOS SANTOS
VALDECI DE SOUZA
ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA
JESSICA ALINE MARTINS DE OLIVEIRA
RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA
MARIA CRISELDA SOARES
DAMIÃO FIRMINO DE QUEIROZ
ELUIZIO NOGUEIRA DA SILVA
FRANCISCO CARLOS PAULO
EDILMA DE OLIVEIRA
ANA CRISTINA DOS SANTOS NUNES
JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA
GEOVAN PEREIRA DA TRINDADE
JOÃO CLEMENTINO DE LIMA
MARIA NELIA SANTIAGO DAS CHAGAS
RITA MARIA LOPES BEZERRA
ANDRÉ LOPES BEZERRA
ANA PAULA CARVALHO OLIVEIRA
WANDEFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA
FRANCISCO ÉDER JUNIOR DA SILVA
IZAGUANA JESSICA DANTAS DE LIMA
ZUELENE DANTAS DE SOUZA
DAMIÃO MARCELINO DA SILVA
MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS
BONY CLEYTON DA SILVA TAVARES
ERINALDO FERREIRA DE LIMA
WIGNA DE BEGNA VIEIRA
MARIA DO SOCORRO MOURA SALUSTINO
SOMÁRIA BORGES DA SILVA
FERNANDA ARETUZA C MARA
CAIO CÉSAR DE GOIS MEDEIROS ALBUQUERQUE
JOISMAR FRANCELINO DE MOURA
RAFAELA COSMO FLORÊNCIO
JOSÉ CÍCERO DE SOUZA JUNIOR
ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES
JOSÉ BERNARDO DA SILVA
FRANCISCO ALBERTO TAVARES
IRANILSON DIAS DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES
CÍCERA ISMÊNIA DE LIMA
JANDUIR LEITE BATISTA
ALDENICE NGELO MENDES DE FARIAS
JAILSON HENRIQUE DA SILVA
ANTONIO LÁZARO DE LIMA MEIRA
FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA
DALCICLEIDE SOARES DA SILVA
REISIMAR FRANÇA DIAS
SUELY ALVES PEREIRA
MARIA CELIA ARRUDA
MARIA NAZARENA CORDEIRO
EDSON MEDEIROS DA COSTA
NILZETE FERNANDES DA SILVA
MAURO GUARIM DE OLIVEIRA
ADEMAR FÉLIX DE MENESES
CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS
ZIVANEIDE DE SÁ GOIS
LEONARDO PINTO PEIXOTO
JOSSICLEA ALVES DA SILVA DUARTE
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES
MARIA GABRIELA DIAS CESÁRIO
ELINETE DE HOLANDA DE ALMEIDA
CLÊNIO ANTONIO DE OLIVEIRA
JONAS DA SILVA RODRIGUES
MARIO COSTA E SILVA
FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA
ZÉLIA BEZERRA PIMENTA
VILMA MARIA DA SILVA
LUIZ ANTONIO DE MOURA
CARINA MENDES SOARES
MARIA KELLY DA SILVA
CLEMILSA
JOSEL NDIA FRANCISCA SAMPAIO
ALYNNY RAYANNY DE ARAÚJO LIMA
LELIANY CORDEIRO DA SILVA
MARIA EURISELIA PEREIRA MAIA DE LIMA
DALVANIRA VIANA GOMES
JOSÉ EDSON DA SILVA LIMA
ROSEANE BEZERRA DA SILVA
DOMILSON DANTAS DE SOUZA
MARIA GRAZIELE ROCHA BARBOSA DA SILVA
JEFFERSON RANIERY RODRIGUES DA SILVA
FÁBIO FERREIRA DA SILVA
STEFANIE ARAÚJO FERNANDES
ISMAEL BATALHA ALVES
LUNNE RAFAELA FERREIRA SILVA
LEILIANA NUNES DE LIMA FERNANDES
MARIA ALCILENE DA COSTA
MARCILIA MÉRCIA O NOGUEIRA
ALLAN CARLOS BALBINO DA SILVA
CIDADELA
FRANCISCO ROQUE PEREIRA NETO
GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA
ELDER DELFINO FIGUEIREDO
FRANCISCA LIDIANE ALVES SÁ
FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR
CRISTIANNY FERNANDES DE QUEIROZ
ANTONIO MARCOS MENDONÇA DE SOUZA
SALENILDA SOARES FIRMINO
T NIA MARIA DE SOUSA
HUDSON MOURA DE MORAIS
FRANCISCA SIMONE DA SILVA
JOSÉ ROBERTO ALBUQUERQUE CORREIA LIMA
MANOEL HERCULANO XAVIER NETO
CLOVIS ALVES DE FRANÇA NETO
ANDRÉ C MARA DE FREITAS
CECILIA MELO DE FARIA FERNANDES
JOSÉ EDSON CARDOSO
ALEXANDRE COSTA DA SILVA
FRANCISCO LAERTE SALVADOR LOPES JUNIOR
ALEXANDRA GOMES MARQUES FERREIRA
ROBERTO MARQUES FAGUNDES
RAIMUNDO VIEIRA
RONIELLE DANTAS DA SILVA
RAIMUNDO BEZERRA DA COSTA
LEODÉCIO FRANCISCO DOS SANTOS
FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO
ALTAMIR SALES DE SOUZA NETO
DANIEL BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARROS
SEVERINO BATISTA DOS SANTOS
ALBERTO HOLANDA MEDEIROS
SHEILA MARIA DANTAS
JÚLIA GRACIELLY ALVES
CLÁUDIA MARIA PENAFORTE DE OLIVEIRA MARQUES
SIVONALDA VIRGINIO DA SOUZA
ZULENE MENDES RIBEIRO
EDILBERTO GONZAGA LINS FILHO
LINDON JOHNSON DA SILVA
MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
LUCIMAR GOMES DE QUEIROZ
JOSÉ MARIA DO COUTO
JÚLIO SÉRGIO BORGES
PAULO EVERTON CELESTINO
ADRIANA LÚCIA DUARTE DO COUTO SILVA
FRANCISCO HELIO DANTAS
FRANCISCO CHAGAS COSTA
PAULO CÉSAR DANTAS DA FONSECA
FRANCISCO CIDNEY DO NASCIMENTO
THAISA LORENA PEREIRA
RAPHAEL CARLOS BRITO LIMA
MABSON JOHNS ALVES SOUZA
ADRIANA KENDES GOMES DA MOTA
DOUGLAS FONTES DE MELO
SAMUEL SILVÉRIO RODRIGUES DE MORAIS
JOSÉ GILBERTO CARVALHO
MARIA BARACHO DA CUNHA
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES
GABRIELA GIL DE LIMA
ARENA DAS QUADRILHAS
OTÁVIO DA SILVA MOURA
RONNE KARLOS PRAXEDES DE SOUZA
JOSÉ FRANCINALDO DANTAS
MARIA DALVANETE DE ARAÚJO
GILVANA BEZERRA MORAIS
ADNA MENDES
ELENICE BEZERRA DA SILVA
ARIANNY LIMA SIQUEIRA
GILBERTO NOGUEIRA DE MORAES
JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS
LUANA MORAIS GUIMARÃES
SÔNIA MARIA DE SOUZA
JEDSON LUCAS MOURA DE SOUZA
MAIARA MAGNA FELIX DE MORAIS DUARTE
FLAVIO DE ASSIS DE ANDRADE VIEIRA
EMERSON MOISÉS DE LIMA
SUELY KELLY ANDRADE DE LIMA
BRUNA BRAGA DE ARAÚJO
ROSA MARIA BRAGA
THIAGO HENRIQUE MESSIAS DOS SANTOS
CAMILLA PAMELLA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA
MARIA LOURDES SOUZA
FRANKEMBERG MENESES EUFRÁSIO
JAIME MOREIRA DA SILVA
MARIA VANICLEIDE DA COSTA SANTOS
ANA CAROLINE SANTIAGO
CLEDSON LOPES DE FREITAS
JOSÉ SÉRVULO DE SOUZA
JANILSON SILVEIRA FERNANDES
POLO ARRAIÁ DO POVO
IGOR LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO
CAMILLA PAMELA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA
FRANCISCO FÁBIO DA SILVA
MARIA BENILDE BRAGA GOIS
GERUZA MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS
MATTEUS VINICIUS GOMES LUZ
FRANCIRLEIDE MEDEIROS DA SILVA
BELAZIEL MENDES GOMES
BERCLIS MENDES GOMES
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
KALIANE DA SILVA ALMEIDA SANTOS
ANTONIO FRANCELINO DE O. NETO
R. L. LEITE ARRUDA
J B. COSTA JÚNIOR LTDA