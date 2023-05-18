20 MAI 2023 | ATUALIZADO 18:28
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MOSSORÓ
18/05/2023 11:13
Atualizado
18/05/2023 11:14

Confira a lista de vendedores habilitados para trabalhar nos polos do MCJ 2023

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A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) convoca os autorizatários para, nesta sexta-feira (19), receberem as autorizações para uso do espaço público durante as festividades. Os vendedores enquadrados na isenção da taxa de ocupação de espaço público receberão as autorizações para atuarem no evento. Os demais comerciantes receberão as guias para pagamento das taxas referentes ao espaço escolhido e, posteriormente, o documento autorizatário.
Imagem 1 - Confira a lista de vendedores habilitados trabalhar nos polos do MCJ 2023. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) convoca os autorizatários para, nesta sexta-feira (19), receberem as autorizações para uso do espaço público durante as festividades. Os vendedores enquadrados na isenção da taxa de ocupação de espaço público receberão as autorizações para atuarem no evento. Os demais comerciantes receberão as guias para pagamento das taxas referentes ao espaço escolhido e, posteriormente, o documento autorizatário.
Confira a lista de vendedores habilitados trabalhar nos polos do MCJ 2023. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) convoca os autorizatários para, nesta sexta-feira (19), receberem as autorizações para uso do espaço público durante as festividades. Os vendedores enquadrados na isenção da taxa de ocupação de espaço público receberão as autorizações para atuarem no evento. Os demais comerciantes receberão as guias para pagamento das taxas referentes ao espaço escolhido e, posteriormente, o documento autorizatário.
FOTO: ARQUIVO/MCJ
Controle Humilhação e Agressão

A Prefeitura de Mossoró divulgou, nesta quarta-feira (17), a lista de vendedores habilitados para comercialização nos polos do “Mossoró Cidade Junina”. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (Seimurb) convoca os autorizatários para, nesta sexta-feira (19), receberem as autorizações para uso do espaço público durante as festividades.

Os vendedores enquadrados na isenção da taxa de ocupação de espaço público receberão as autorizações para atuarem no evento. Os demais comerciantes receberão as guias para pagamento das taxas referentes ao espaço escolhido e, posteriormente, o documento autorizatário.

A convocação integra os comerciantes habilitados aos polos Estação das Artes (áreas interna e externa), Praça de Alimentação, Cidadela, Arena das Quadrilhas e Polo Arraiá do Povo. Estarão isentos das taxas comerciantes que utilizarem barracas, trailers e similares com dimensões de até 3,99 m².

Os vendedores habilitados deverão comparecer na sexta-feira (19) à Biblioteca Municipal Ney Pontes para recebimento das guias e das autorizações para uso temporário de área pública no evento.

ESTAÇÃO DAS ARTES - INTERNO

ANTONIA IRANI GALDINO

FRANCISCO VENANCIO DE PAULA

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

ELIZANGELA LIMA DO CARMO

IRINALDO FERREIRA DO VALE

ANA CRISTINA F. DE SALES CAVALCANTE

FRANCISCO ALEXSANDRO VIEIRA

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS

FRANCISCO DJALMA FREIRE

MARIA NEUZA DE CARVALHO CUNHA

MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS

JEFERSON ERNANNES DE SOUZA CABRAL

WELTON ROBERTO BARBOSA CARVALHO

MARCOS ANTONIO DA COSTA

IRAZER DO VALE FERREIRA

JOAO BOSCO DA SILVA

LUZIA COSME DA SILVA

EMANUELLY KARLA DANTAS DE ALMEIDA

DAMIAO OTONIEL FERNANDES MATA QUEIROZ

MARIA IVONE GOMES DA SILVA

SUELI MARIANO DE SOUZA

ALINE DA SILVA FERREIRA

LEIDIANE LOPES DA SILVA

JOSE NILSON FERNANDES

FRANCISCO DAVI VALE DE OLIVEIRA

VANUZA NETA DE FARIAS

ANTONIA SILVANEIDE PEREIRA DA SILVA

ANA RAQUEL DE FRANÇA LIMA

RAIMUNDO NONATO COSTA

LUIZ CARLOS BEZERRA DE ANDRADE

MONARIA JULIANA DE OLIVEIRA

ALAIDE ALVES DA SILVA

MARIA DE JESUS SILVA BEZERRA

ELAINE CRISTINA ALMEIDA DA ROCHA

MARIA DO CÉU VIEIRA FERNANDES

FRANCISCO ROGERIO ALVES

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

EDENILSON SILVA DE ALMEIDA

JOÃO EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

FRANCISCO SALY EVARISTO

MOACIR FRANCISCO

JOILSON MOURA RODRIGUES

MARCOS AZEVEDO FAUSTINO

PAULO HENRIQUE MENDES CUNHA

JOSÉ DE GOIS FILGUEIRA FILHO

GENILDO GILDENOR DA SILVA

MARIA DE FATIMA SOARES

THIAGO DANTAS VASCONCELOS

RICARDO ANDRÉ ALVES DA SILVA

JOSÉ ALLISON SOARES DA SILVA

JONAS ANDRADE DA SILVA

PATRICIO DANTAS DA SILVA

WÊNIO GERALDO DA SILVA

RICARDO OLIVEIRA ALVES

MARIA APARECIDA FONSECA DE OLIVEIRA

ANA LUCIA GUARIM

ANA JESSICA FERNANDES DOS SANTOS

KALINEIDE VAGNER MEDEIROS BEZERRA

DAVID OLIVEIRA BEZERRA

ELIANE FERNANDES DOS SANTOS

CINTIA LUANA ALVES MORAIS

ALCIONE RODRIGUES PEREIRA SILVA

RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA

SÔNIA VERÔNICA JUSTINO

JOSENIRA BATISTA DE ARAÚJO

LINDOILMA DE OLIVEIRA ALVES

PATRICIA HANGELL DO SOCORRO ALVES SOUSA

ANA ALICE CARNEIRO DA SILVA ALMEIDA

ALVANI MARTINS XAVIER

VERUZA JAQUELINE FERREIRA PINTO

ANTONIO BERNARDO DA SILVA

JOÃO MARCELO NOGUEIRA CABRAL

FABRICIA FILGUEIRA DE OLIVEIRA

ARIANY DO VALE FERNANDES DE OLIVEIRA

ALLAN RAMON BEZERRA SOARES

KLEA SUSY DOS SANTOS

FRANCISCO MARCELO LOPO

FYAMMA VERUSKA DA SILVA RODRIGUES

VITORIA ROCHA DA SILVA

CLAUDIO CANIDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA

WILLIANA GRAZIELE DOS SANTOS OLIVEIRA

ALINE HOLANDA DE FREITAS



ESTAÇÃO DAS ARTES - EXTERNO

JOSUEL GERALDO DA SILVA

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA

NEUZITA MARINA DA SILVA

NILTON GALDINO DE OLIVEIRA

ANDERSON MATHEUS MARTINS DA SILVA LIMA

KENYO RICARTE DA SILVA

ANTONIO WILLIAN SILVA MENEZES

CEZIMAR RODRIGUES DE SOUZA

ETEVALDO BALBINO DA COSTA

ANA PAULA TELES DA FONSECA

MARIA ELIZETE BORGES DA SILVA

FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA

GISLAYNE CRISTINA VIEIRA SANTOS

ELEIDE MARIA DA SILVA

FABIANO FLORÊNCIO DE LUCENA

ALCILENE DOS SANTOS FERNANDES

FRANCISCA CHAGAS DE SOUZA

KRISTINE DIERLLE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

JUAREZ VIANA RODRIGUES

IZAAC SABINO DA COSTA OLIVEIRA

ADEMAR FONSECA DA SILVA

MARIA LUZINEIDE DA SILVA

MARIA CELES DE LIMA SILVA

JACIRA ALVES PEREIRA DE SOUZA

MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA

FRANCISCA IVA PEREIRA DA SILVA

LINDOMAR ANDRADE DE SOUSA

WILDENEIDE VIEIRA BATISTA

FRANCISCA ELOIÁ DA SILVA

MARIA ALZINEIDE DO NASCIMENTO

ISBERL NIA CARLOS DA SILVA

LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROCHA SOUSA SANTOS

MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA

SÔNIA KATIANA FERNANDES DE ARRUDA

SANICLEIA COSME DA SILVA

MARIA GILCIMAR DE FREITAS SILVA

JOSÉ ITAMAR GOMES DA SILVA

MARIA ELINA DOS SANTOS

VALDECI DE SOUZA

ALCIONE SANTOS DE ALMEIDA

JESSICA ALINE MARTINS DE OLIVEIRA

RAIMUNDA ODETE DE OLIVEIRA

MARIA CRISELDA SOARES

DAMIÃO FIRMINO DE QUEIROZ

ELUIZIO NOGUEIRA DA SILVA

FRANCISCO CARLOS PAULO

EDILMA DE OLIVEIRA

ANA CRISTINA DOS SANTOS NUNES

JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA

GEOVAN PEREIRA DA TRINDADE

JOÃO CLEMENTINO DE LIMA

MARIA NELIA SANTIAGO DAS CHAGAS

RITA MARIA LOPES BEZERRA

ANDRÉ LOPES BEZERRA

ANA PAULA CARVALHO OLIVEIRA

WANDEFRAN PEREIRA DE OLIVEIRA

FRANCISCO ÉDER JUNIOR DA SILVA

IZAGUANA JESSICA DANTAS DE LIMA

ZUELENE DANTAS DE SOUZA

DAMIÃO MARCELINO DA SILVA

MARIA RITA VIEIRA DOS SANTOS

BONY CLEYTON DA SILVA TAVARES

ERINALDO FERREIRA DE LIMA

WIGNA DE BEGNA VIEIRA

MARIA DO SOCORRO MOURA SALUSTINO

SOMÁRIA BORGES DA SILVA

FERNANDA ARETUZA C MARA

CAIO CÉSAR DE GOIS MEDEIROS ALBUQUERQUE

JOISMAR FRANCELINO DE MOURA

RAFAELA COSMO FLORÊNCIO

JOSÉ CÍCERO DE SOUZA JUNIOR

ALBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERNANDES

JOSÉ BERNARDO DA SILVA

FRANCISCO ALBERTO TAVARES

IRANILSON DIAS DA SILVA

MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES

CÍCERA ISMÊNIA DE LIMA

JANDUIR LEITE BATISTA

ALDENICE NGELO MENDES DE FARIAS

JAILSON HENRIQUE DA SILVA

ANTONIO LÁZARO DE LIMA MEIRA

FRANCISCO UBIRATAN DA SILVA

DALCICLEIDE SOARES DA SILVA

REISIMAR FRANÇA DIAS

SUELY ALVES PEREIRA

MARIA CELIA ARRUDA

MARIA NAZARENA CORDEIRO

EDSON MEDEIROS DA COSTA

NILZETE FERNANDES DA SILVA

MAURO GUARIM DE OLIVEIRA

ADEMAR FÉLIX DE MENESES

CAROLAYNE THAMIRES SILVA MEDEIROS

ZIVANEIDE DE SÁ GOIS

LEONARDO PINTO PEIXOTO

JOSSICLEA ALVES DA SILVA DUARTE

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

MARIA GABRIELA DIAS CESÁRIO

ELINETE DE HOLANDA DE ALMEIDA

CLÊNIO ANTONIO DE OLIVEIRA

JONAS DA SILVA RODRIGUES

MARIO COSTA E SILVA

FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA

ZÉLIA BEZERRA PIMENTA

VILMA MARIA DA SILVA

LUIZ ANTONIO DE MOURA

CARINA MENDES SOARES

MARIA KELLY DA SILVA

CLEMILSA

JOSEL NDIA FRANCISCA SAMPAIO

ALYNNY RAYANNY DE ARAÚJO LIMA

LELIANY CORDEIRO DA SILVA

MARIA EURISELIA PEREIRA MAIA DE LIMA

DALVANIRA VIANA GOMES

JOSÉ EDSON DA SILVA LIMA

ROSEANE BEZERRA DA SILVA

DOMILSON DANTAS DE SOUZA

MARIA GRAZIELE ROCHA BARBOSA DA SILVA

JEFFERSON RANIERY RODRIGUES DA SILVA

FÁBIO FERREIRA DA SILVA

STEFANIE ARAÚJO FERNANDES

ISMAEL BATALHA ALVES

LUNNE RAFAELA FERREIRA SILVA

LEILIANA NUNES DE LIMA FERNANDES

MARIA ALCILENE DA COSTA

MARCILIA MÉRCIA O NOGUEIRA

ALLAN CARLOS BALBINO DA SILVA



CIDADELA

FRANCISCO ROQUE PEREIRA NETO

GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA

ELDER DELFINO FIGUEIREDO

FRANCISCA LIDIANE ALVES SÁ

FRANCISCO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR

CRISTIANNY FERNANDES DE QUEIROZ

ANTONIO MARCOS MENDONÇA DE SOUZA

SALENILDA SOARES FIRMINO

T NIA MARIA DE SOUSA

HUDSON MOURA DE MORAIS

FRANCISCA SIMONE DA SILVA

JOSÉ ROBERTO ALBUQUERQUE CORREIA LIMA

MANOEL HERCULANO XAVIER NETO

CLOVIS ALVES DE FRANÇA NETO

ANDRÉ C MARA DE FREITAS

CECILIA MELO DE FARIA FERNANDES

JOSÉ EDSON CARDOSO

ALEXANDRE COSTA DA SILVA

FRANCISCO LAERTE SALVADOR LOPES JUNIOR

ALEXANDRA GOMES MARQUES FERREIRA

ROBERTO MARQUES FAGUNDES

RAIMUNDO VIEIRA

RONIELLE DANTAS DA SILVA

RAIMUNDO BEZERRA DA COSTA

LEODÉCIO FRANCISCO DOS SANTOS

FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO

ALTAMIR SALES DE SOUZA NETO

DANIEL BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO BARROS

SEVERINO BATISTA DOS SANTOS

ALBERTO HOLANDA MEDEIROS

SHEILA MARIA DANTAS

JÚLIA GRACIELLY ALVES

CLÁUDIA MARIA PENAFORTE DE OLIVEIRA MARQUES

SIVONALDA VIRGINIO DA SOUZA

ZULENE MENDES RIBEIRO

EDILBERTO GONZAGA LINS FILHO

LINDON JOHNSON DA SILVA

MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

LUCIMAR GOMES DE QUEIROZ

JOSÉ MARIA DO COUTO

JÚLIO SÉRGIO BORGES

PAULO EVERTON CELESTINO

ADRIANA LÚCIA DUARTE DO COUTO SILVA

FRANCISCO HELIO DANTAS

FRANCISCO CHAGAS COSTA

PAULO CÉSAR DANTAS DA FONSECA

FRANCISCO CIDNEY DO NASCIMENTO

THAISA LORENA PEREIRA

RAPHAEL CARLOS BRITO LIMA

MABSON JOHNS ALVES SOUZA

ADRIANA KENDES GOMES DA MOTA

DOUGLAS FONTES DE MELO

SAMUEL SILVÉRIO RODRIGUES DE MORAIS

JOSÉ GILBERTO CARVALHO

MARIA BARACHO DA CUNHA

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES

GABRIELA GIL DE LIMA



ARENA DAS QUADRILHAS

OTÁVIO DA SILVA MOURA

RONNE KARLOS PRAXEDES DE SOUZA

JOSÉ FRANCINALDO DANTAS

MARIA DALVANETE DE ARAÚJO

GILVANA BEZERRA MORAIS

ADNA MENDES

ELENICE BEZERRA DA SILVA

ARIANNY LIMA SIQUEIRA

GILBERTO NOGUEIRA DE MORAES

JOSÉ MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS

LUANA MORAIS GUIMARÃES

SÔNIA MARIA DE SOUZA

JEDSON LUCAS MOURA DE SOUZA

MAIARA MAGNA FELIX DE MORAIS DUARTE

FLAVIO DE ASSIS DE ANDRADE VIEIRA

EMERSON MOISÉS DE LIMA

SUELY KELLY ANDRADE DE LIMA

BRUNA BRAGA DE ARAÚJO

ROSA MARIA BRAGA

THIAGO HENRIQUE MESSIAS DOS SANTOS

CAMILLA PAMELLA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA

MARIA LOURDES SOUZA

FRANKEMBERG MENESES EUFRÁSIO

JAIME MOREIRA DA SILVA

MARIA VANICLEIDE DA COSTA SANTOS

ANA CAROLINE SANTIAGO

CLEDSON LOPES DE FREITAS

JOSÉ SÉRVULO DE SOUZA

JANILSON SILVEIRA FERNANDES



POLO ARRAIÁ DO POVO

IGOR LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO

CAMILLA PAMELA ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA

FRANCISCO FÁBIO DA SILVA

MARIA BENILDE BRAGA GOIS

GERUZA MARIA OLIVEIRA DE MEDEIROS

MATTEUS VINICIUS GOMES LUZ

FRANCIRLEIDE MEDEIROS DA SILVA

BELAZIEL MENDES GOMES

BERCLIS MENDES GOMES



PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

KALIANE DA SILVA ALMEIDA SANTOS

ANTONIO FRANCELINO DE O. NETO

R. L. LEITE ARRUDA

J B. COSTA JÚNIOR LTDA


Cidade Jardim Alto do Sumaré

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