Fátima apresenta ao ministro de Portos e Aeroportos a relatório do Porto-Indústria Verde. O empreendimento, que será construído no Litoral Norte Potiguar, será fruto de uma parceria público privada (PPP) para viabilizar a produção de energia eólica no mar e de hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro. O programa estadual de hidrogênio verde e o projeto de instalação do novo porto são considerados fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que busca investidores internacionais, a exemplo dos contatos mantidos recentemente em Portugal e na China.

A governadora Fátima Bezerra entregou, no final da tarde desta quarta-feira (17), ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, um relatório atualizado com todas as etapas do projeto do Porto-Indústria Verde, que será construído no Litoral Norte Potiguar.

O empreendimento será fruto de uma parceria público privada (PPP) para viabilizar a produção de energia eólica no mar e de hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro.

O programa estadual de hidrogênio verde e o projeto de instalação do novo porto são considerados fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que busca investidores internacionais, a exemplo dos contatos mantidos recentemente em Portugal e na China.

"O Porto-Indústria Verde será um marco importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte e irá gerar empregos e renda para a população. Com essas iniciativas, o RN busca se tornar referência na geração de energia limpa e sustentável e fomentar o desenvolvimento econômico e social da região", disse a governadora Fátima Bezerra.

Os estudos estimam que nos primeiros quatro anos o porto vai gerar 25 mil empregos e, a partir do quinto ano, 50 mil empregos.

O ministro determinou a abertura de uma rubrica específica no âmbito do Ministério dos Portos e Aeroportos para discutir posteriormente com a Casa Civil o volume de investimento do governo na parceria. A princípio, o governo do RN pleiteia a liberação de recursos federais para pagamento das desapropriações da área em Caiçara do Norte/RN.

A governadora também tratou da situação do Porto de Natal, que precisa de reformas para escoar a produção de frutas da safra 2023/2024. Esta é uma reivindicação dos fruticultores em ofício endereçado ao ministro.

Na semana passada, a Agrícola Famosa, maior produtora de frutas do Rio Grande do Norte, anunciou que a companhia marítima GreenSea será a responsável pelo embarque de 10 mil paletes por semana - aproximadamente 500 containers - durante 25 semanas, entre o final de agosto/23 e o final de fevereiro/24, pelo Porto de Natal.

Na audiência, o ministro Márcio França demonstrou otimismo com o leilão de relicitação da concessão do Aeroporto Internacional Ministro Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, que será realizado na sexta-feira (19). Com capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano, o aeroporto foi o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada, em 2011. O novo contrato de concessão terá duração de 30 anos.

Convidada pelo ministro, a governadora vai acompanhar o leilão do aeroporto na sede da Bolsa de Valores, em São Paulo. "Se Deus quiser, em breve teremos um novo operador para investir e cuidar desse equipamento tão importante para o desenvolvimento e o turismo do Rio Grande do Norte", destacou Fátima Bezerra, ao final da audiência. “Expectativa lá no alto, governadora. Vamos nessa!”, reforçou o ministro.

Também participaram da audiência Fabrizio Pierdomenico, secretário nacional de Portos; Guilherme Saldanha, secretário da agricultura, da Pecuária e da Pesca; Aninha Costa, secretária de Turismo do RN; Vírgínia Ferreira, secretária-extraordinária de Gestão e Projetos Especiais; Jaime Calado e Hugo Fonseca, secretário de Desenvolvimento Econômico do RN e coordenador de Desenvolvimento Energético da Sedec, respectivamente; Eraldo Paiva, prefeito de São Gonçalo do Amarante; Estéferson Ubarana, Diretor-Presidente da CODERN e Fernando Mineiro, deputado federal.