“Queremos avançar ainda mais”, diz Allyson sobre o Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação

A Prefeitura de Mossoró lançou nesta quinta-feira (18) o “Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação”. O projeto tem como objetivo ampliar os indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de reconhecer escolas, professores e alunos que se destacarem, concedendo premiações. O evento aconteceu no Teatro Municipal Dix-huit Rosado.



“Mais uma ação do ‘Mossoró Cidade Educação’ agora com o ‘Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação’ que tem como principal objetivo estimular e reconhecer os principais sujeitos envolvidos na aprendizagem das crianças; a escola, o professor e o aluno. Essa é uma iniciativa que estimula todos a buscarem melhores resultados e melhores índices no Ideb. Então, nada mais justo do que premiar os melhores resultados”, disse a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar.

A premiação será concedida em dinheiro às escolas com os melhores índices do Ideb e às que tiverem maior avanço nas notas, em relação à edição anterior, aos professores do 5º ano e professores de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano das escolas classificadas em primeiro lugar. Além da premiação também aos alunos com as maiores notas nas escolas premiadas e aos alunos que participaram do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) nas escolas com avanço no Ideb.



“É uma premiação que estamos lançando hoje, com um objetivo muito claro, que as nossas escolas tenham uma melhor posição na nota do Ideb. É importante dizer que Mossoró hoje já está à frente das principais cidades do Estado e muito à frente das escolas estaduais. A avaliação da nossa gestão no tocante à educação tem dado um salto muito importante, mas queremos avançar ainda mais”, ressaltou o prefeito Allyson Bezerra.

Com o Prêmio, a Prefeitura busca manter o município como referência na educação, já que em 2021 Mossoró obteve posição de destaque no Ideb, alcançando o 1º lugar no Rio Grande do Norte, quando observado o resultado de municípios com população acima de 65 mil habitantes



Durante o evento, o prefeito assinou o projeto que será apreciado pela Câmara Municipal visando instituir o programa como uma política do Município.



Janiele Pereira, diretora da Escola Municipal Monsenhor Mota, destacou a importância do projeto para os alunos da Rede Municipal de Ensino. “Através desse programa os alunos vão se sentir muito mais incentivados para estudarem. Ficamos muito felizes também não somente pelo projeto que vem para somar, mas por todo esse apoio do Município à educação”.A iniciativa é também uma oportunidade de reconhecer os profissionais da educação que se dedicam diariamente ao ensino e à formação dos alunos. Além de motivar os estudantes, a premiação também destaca as escolas municipais que alcançaram os melhores resultados, incentivando a colaboração e a busca contínua do aperfeiçoamento do ensino.



PREMIAÇÕES



Escolas



1º lugar - R$ 5.000



2º lugar - R$ 3.000



3º lugar - R$ 2.000



Professores



R$ 1.200



Alunos



1º lugar - R$ 1.000



2º lugar - R$ 700



3º lugar - R$ 400