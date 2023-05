Mossoró vai promover dia “D” de vacinação contra várias doenças neste sábado, 20. Na mobilização, a Prefeitura de Mossoró ofertará à população as vacinas contra influenza, febre amarela e Covid-19, incluindo, a dose bivalente. O objetivo é ampliar a oferta de imunizantes à população para aumentar os índices de cobertura vacinal no município.

No próximo sábado (20), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona urbana de Mossoró abrem as portas ao público num "Dia D" de vacinação. Na mobilização, a Prefeitura de Mossoró ofertará à população as vacinas contra influenza, febre amarela e Covid-19, incluindo, a dose bivalente.

O objetivo da mobilização é ampliar a oferta de imunizantes à população para aumentar os índices de cobertura vacinal no município.

A vacinação contra Covid-19 está aberta para o público a partir dos 6 meses de idade. Pode se imunizar com a dose bivalente a população acima dos 18 anos que tomou 2 doses das vacinas monovalentes há pelo menos 4 meses. Já a Influenza, é direcionada para a população a partir dos 6 meses.

A imunização contra febre amarela é voltada à população de 9 meses a 59 anos de idade. As crianças com 9 meses de idade podem tomar a primeira dose. Os menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço, e a população de 5 a 59 anos precisa receber apenas uma dose da vacina.

"Convidamos toda a população mossoroense a procurar uma UBS e tomar a sua dose de proteção. É importante manter o esquema vacinal em dia para garantir proteção contra as doenças e seus agravos. A imunização representa mais saúde para toda coletividade", informou Etevaldo de Lima, coordenador de Imunizações do município.

Todas as unidades de saúde da zona urbana funcionarão das 7h às 12h. Além disso, cinco delas com horário ampliado, das 7h às 16h. São elas: UBS Maria Soares da Costa; UBS Dr. Chico Costa; UBS Dr. Chico Porto; UBS Dr. Lucas Benjamin; UBS Dr. Raimundo Renê.

Haverá ainda vacinação disponível no Partage Shopping, das 10h às 18h.