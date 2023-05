Rede hoteleira de Mossoró está com 97% de ocupação para o Pingo da Mei Dia. Em uma busca rápida pelos principais sites de reservas de acomodações é possível verificar que apenas um hotel da cidade ainda possui 7 acomodações disponíveis para entrada no dia 3 e saída no dia 4 de junho, data que compreende o evento. A notícia é boa não apenas para a rede hoteleira, mas também para os comerciantes locais, ambulantes e toda a cadeia produtiva envolvida no evento, que acaba lucrando com o grande número de turistas na cidade.

Com a divulgação antecipada da programação do São João de Mossoró pela Prefeitura, a rede hoteleira registrou uma grande procura por hospedagens durante o período do “Mossoró Cidade Junina” 2023.

O evento de abertura do São João de Mossoró contará com as apresentações dos cantores Bell Marques, Raí Saia Rodada e Dan Ventura, além de artistas locais.

Com ampla grade de atrações e divulgação antecipada de toda a programação do MCJ 2023, o município espera grande público, incluindo fãs e admiradores dos artistas.

“O ‘Mossoró Cidade Junina’ foi montado pensando no povo. Toda a programação foi pensada para atender à população. Este ano teremos mais dias de festa, com novos espaços, resgatando a cultura popular”, disse Igor Ferradaes, secretário de Cultura.