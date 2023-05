Prefeitura divulga nomes dos vencedores do primeiro sorteio do “Nota Mossoró” . O sorteio aconteceu na quarta-feira (17), por meio da loteria federal. No total, mais de R$ 25 mil foram sorteados, contemplando cinco vencedores. O próximo sorteio do “Nota Mossoró” acontece no dia 19 de julho. O cadastro no programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br. A cada R$ 30 gastos em serviços, o contribuinte cadastrado que solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal, vai concorrer à premiação, o cupom é automaticamente computado no sistema e possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.

FOTO: ALLAN PHABLO