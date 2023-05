Com o compromisso de Allyson, Jean Paul libera três “Areninhas” para Mossoró

O município de Mossoró já recebeu R$ 600 mil do mandato do então senador Jean para construir Areninhas e está aplicando R$ 573 mil na construção de um complexo Esportivo na Alameda dos Cajueiros. Desta vez o Gabinete do Senador Jean está destinando R$ 1,2 milhão, após compromisso assumido pelo prefeito Allyson Bezerra com a vereadora Marleide Cunha, para construir três unidades dentro dos padrões exigidos para competições oficiais.

O ex-senador Jean Paul Prates, do PT, hoje presidente da Petrobras, destinou mais R$ 1,2 milhão para fazer “Areninhas Potiguares”, em Mossoró-RN. Os outros R$ 573 mil, para o mesmo fim, já está sendo aplicado no Complexo Esportivo do Planalto 13 de Maio, em Mossoró-RN.

Veja mais

Para quem produz como a Petrobras, fazer eólica no mar é como brincar de playmobil, diz Prates

Os recursos foram liberados pelo Gabinete do ex-senador Jean Paul Prates após um diálogo entre a vereadora Marleide Cunha, do mesmo partido, com o prefeito Allyson Bezerra. Na ocasião, o prefeito assumiu o compromisso de fazer as areninhas dentro dos padrões e medidas exigidas no projeto, para servir as competições oficiais do Estado.

“O prefeito assumiu o compromisso e delegou ao Secretário de Projetos, Almir Mariano, que se reúna com a vereadora para ver os terrenos disponíveis e as possibilidades de construção”, destacou a vereadora Marleide Cunha em suas redes sociais.

Um dos locais que deve ganhar uma “areninha”, é o campo do Três Viténs, que fica na região entre o Abolição IV e o Santa Delmira. Neste local, já funciona a Escolinha de Futebol Tigres, que tem mais de 100 alunos, mesmo o campo sendo de barro. Outro benefício é que há tres quadras do local, fica a Escola Estadual Hermógenes Nogueira da Costa, para aulas de educação física. O espaço tem a dimensões exigidas no projeto das Areninhas Potiguares e já conta com iluminação. Está localizada no lado oposto a primeira estrutura que está sendo feita.

O projeto das Areninhas Potiguares foi concebido seguindo um modelo já executado com muito sucesso no Ceará. É um complexo esportivo nas dimensões adequadas para abrigar competições oficiais. “Com as Areninhas, Mossoró poderá sediar competições dos JERNs, por exemplo, e nossos jovens poderão participar das competições em casa”, diz a vereadora Marleide Cunha.

Ao todo, o mandato do senador Jean já destinou quase 70 areninhas para o Rio Grande do Norte. Campo Grande é um dos municípios que recebeu os recursos. Em contato com o MH, o prefeito Bibi de Nenca disse que está aguardando apenas um documento para iniciar as obras. Segundo ele, é um trabalho rápido, após superar a questão burocrática, que é documentar o terreno e fazer a licitação.

Veja mais

Mossoró é o trigésimo terceiro a receber o projeto “Areninhas Potiguares”

Além de Mossoró, também receberam o benefício os municípios de Assu, Pau dos Ferros, Sítio Novo, Angicos, Alto do Rodrigues, Baía Formosa, Campo Grande, Caraúbas, Ceará Mirim, Currais Novos, Campo Redondo, Doutor Severiano, Extremoz, Felipe Guerra, Fernando Pedroza, Itaú, Japi, Lucrécia, Macaíba, Natal, Upanema, Umarizal, Nova Cruz, Parnamirim, Porto do Mangue, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, São Miguel, Serra de São Bento, Rodolfo Fernandes, Tenente Laurentino Cruz e Touros.