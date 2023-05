Após passar pela primeira grande manutenção em 17 anos, UBS do Redenção é entregue à população

“Aqui é um sonho para nós, moradores do Redenção. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Parabéns à Prefeitura de Mossoró”. O relato da dona de casa Rosenira Duarte resume o sentimento da população do conjunto Redenção com a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Moisés da Costa Lopes, completamente revitalizada, na tarde desta segunda-feira (22).

É a primeira grande manutenção executada no prédio em 17 anos. A estrutura, antes precária, agora deu lugar a uma unidade renovada, em plenas condições de atender adequadamente os usuários, como destaca a agente comunitária de saúde Aila Oliveira, que atua na UBS do Redenção há 20 anos.

A unidade passou por manutenção geral na sua estrutura física, que vai desde a revisão em toda a sua cobertura, substituição de luminárias, tomadas e interruptores danificados, balanceamento de cargas do quadro de distribuição, revisão dos pontos hidráulicos e sanitários, adequação às normas de acessibilidade, substituição das portas e janelas avariadas, além da pintura e outros serviços.

“Me sinto muito feliz, em nome de todos os funcionários. Há 17 anos que não havia nenhuma reforma na unidade, agora há um melhor acolhimento, uma melhor estrutura. É só gratidão por esse momento. Ganha todo mundo, a comunidade, os usuários, os funcionários. Só felicidade hoje”, disse a profissional.

A moradora Ida do Vale também comemorou a entrega da UBS revitalizada. “Estava faltando muita coisa pra gente, mas agora ela está muito bonita. Está aprovada em 100%. Melhorou muito. Até o portão era aberto, a porta quebrada, mas hoje, graças a Deus, está tudo perfeito. Está uma maravilha”, comentou.

Além dos avanços estruturais, a população também elogiou as melhorias implantadas no atendimento promovido pela UBS. “Antes, a gente chegava aqui e não tinha médico, não tinha nada, vinha buscar a receita e não tinha, agora é outra coisa. Antes, o atendimento não era bom, agora é. Achei a estrutura maravilhosa, estava precisando dessa reforma”, afirmou a moradora Maria Aparecida.

Esta foi a quarta UBS entregue revitalizada somente este mês pela Prefeitura de Mossoró, como ressalta a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

“A quarta entrega de reforma de unidade básica este mês. Lembrando que já é a nona desde o início da gestão, além de três Unidades Básicas de Saúde novas que entregamos”, elencou Morgana, citando ainda a transferência do Hospital Psiquiátrico Milton Marques para uma nova estrutura e a entrega do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Benômia Maria Rebouças.

O prefeito Allyson Bezerra destacou a importância dos investimentos feitos na área da saúde. “É a quarta Unidade Básica de Saúde, em menos de 30 dias, entregue à população mossoroense completamente renovada, equipada, com condições de atender à população. Estivemos aqui no início de 2021 e constatamos que a situação era realmente precária. Fizemos o processo licitatório, contratamos a empresa, fizemos o projeto, conseguimos os recursos e entramos para fazer a obra. E é mais uma obra entregue com recursos próprios do Município”, concluiu o gestor.