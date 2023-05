Criação do Programa Jovem Futuro é aprovada por unanimidade na Câmara de Mossoró. Previsto no Projeto de Lei do Executivo 54/2023, o programa é uma iniciativa da Prefeitura para ofertar a jovens formação cidadã, qualificação profissional e formação em empreendedorismo. Como foi aprovado sem alterações, nesta terça-feira (23), o projeto segue à sanção da Prefeitura. O texto autoriza à Prefeitura firmar parcerias com outros entes estatais e organizações da sociedade para viabilizar o Programa Jovem do Futuro.

O plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou, nesta terça-feira (23), por unanimidade e em regime de urgência especial, a criação do Programa Jovem Futuro.

Previsto no Projeto de Lei do Executivo 54/2023, é uma iniciativa da Prefeitura para ofertar a jovens formação cidadã, qualificação profissional e formação em empreendedorismo.

Como foi aprovado sem alterações, o projeto segue à sanção da Prefeitura. O texto autoriza à Prefeitura firmar parcerias com outros entes estatais e organizações da sociedade para viabilizar o Programa Jovem do Futuro.

Conforme o projeto, o Programa visa proporcionar aos jovens de Mossoró a formação cidadã, com vistas ao desenvolvimento pessoal, social e profissional dos jovens, por meio da realização de aulas, palestras, seminários e oficinas sobre os direitos das crianças e adolescentes e seu papel na sociedade.

Também intenta fomentar e potencializar, por meio de cursos e capacitações, o desenvolvimento das habilidades e dos talentos da juventude, incentivando o empreendedorismo; e preparar os jovens para o mercado de trabalho, por meio de cursos de formação profissional, nas mais diversas áreas e profissões, com foco na geração de emprego e renda.

O programa objetiva ainda “trabalhar a inclusão social de forma a reduzir os impactos das expressões da questão social na vida dos jovens, manifestadas por meio de violência, violações, privações ou qualquer outro tipo de ataque aos seus direitos”.

Segundo o artigo 6º do projeto, as despesas decorrentes da execução do programa correrão a cota das dotações orçamentárias consignadas no Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), conforme aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica), bem como das dotações próprias ou de convênios diversos firmados pelo Município de Mossoró.