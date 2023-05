RN ganha o Dia Estadual do Brega; data será celebrada no dia 1º de junho. De autoria do deputado Ubaldo Fernandes (PSDB), o projeto de lei que institui a data no calendário oficial do Estado visa, sobretudo, valorizar a cultura e fomentar um dos estilos musicais de maior relevância no Brasil. A aprovação do PL aconteceu nesta terça-feira (23), na Assembleia Legislativa do RN.