Polícia apreende mais de 46 mil maços de cigarros contrabandeados na zona rural de Mossoró

Na manhã desta quarta-feira (24), a Polícia Civil, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu mais de 46.500 maços de cigarros contrabandeados em um galpão, localizado na zona rural de Mossoró/RN.



Não houve prisões, mas foram colhidas provas que podem indicar os suspeitos responsáveis pela carga. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Penal.



A ação faz parte da 5ª Fase da Operação Câncer Maligno, deflagrada nas primeiras horas desta quarta pela equipe de policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia de Macaíba. A Receita Federal auxiliou na localização do alvo e fará o apoio logístico para retirada e posteriormente destruição da carga de cigarros contrabandeados.

Em parceria com órgãos de segurança pública, a Receita Federal tem intensificado suas ações de fiscalização e repressão ao contrabando de cigarros em todo o território nacional. O objetivo é coibir essa prática ilícita por meio de operações conjuntas, como a 5ª Fase da Operação Câncer Maligno.



O próximo passo será desmantelar essas redes criminosas que atuam no contrabando e identificar os responsáveis pelo comércio ilegal de cigarros na região.

A Receita Federal faz ainda o apelo para que a sociedade esteja atenta e denuncie qualquer atividade suspeita, contribuindo para a preservação da legalidade, o desenvolvimento econômico e a segurança de todos.