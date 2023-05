“Estou muito feliz em ter sido um dos ganhadores dessa primeira edição”, diz ganhador do Nota Mossoró. A entrega dos prêmios aos primeiros ganhadores do novo programa de educação fiscal promovido pela Prefeitura de Mossoró aconteceu nesta terça-feira (23), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania. O Nota Mossoró visa conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local. No total, mais de R$ 25 mil foram sorteados, contemplando cinco vencedores.

A Prefeitura de Mossoró realizou na tarde desta terça-feira (23), no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, a entrega dos prêmios referentes ao primeiro sorteio do programa “Nota Mossoró”, iniciativa que tem como objetivo conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local. No total, mais de R$ 25 mil foram sorteados, contemplando cinco vencedores.

O contribuinte Bruno Renan de Oliveira foi o grande vencedor do primeiro sorteio e vai receber R$ 10 mil.

“Estou muito feliz em ter sido um dos ganhadores dessa primeira edição de um programa muito importante para o município, porque a gente passa a fomentar a economia através da nota fiscal de serviço e acaba mudando a nossa postura como cidadão. Ao invés da primeira pergunta ser o preço, a gente já pergunta se emite nota. Então isso acaba retornando para o município através da infraestrutura e a parte social”, relatou.

Quem levou para a casa o prêmio de R$ 5 mil foi o professor Fábio Lúcio Rodrigues. "Fiquei muito feliz em receber no primeiro sorteio esse prêmio. A gente incluir o CPF na nota de serviços ajuda o Município a prestar os seus serviços e agora, com esse programa, ajuda também o contribuinte a participar e a ganhar prêmios bem interessantes. Foi uma grande surpresa e o sentimento é de gratidão e felicidade”, pontuou o vencedor.

Foram contemplados ainda, com prêmios de R$ 3,5 mil, Zeneide Pereira da Silva, Jamerson Vidal de Oliveira e Antônio Rodrigues Neto Carneiro, este último representado na cerimônia realizada nesta terça-feira (23) pelo seu pai, Vicente Rodrigues.

O secretário interino da Fazenda, Rodrigo Forte, destacou a importância da iniciativa promovida pela Prefeitura de Mossoró.

“Hoje é a efetiva concretização do ‘Nota Mossoró’. Esse momento serve também pra gente reforçar a importância, em primeiro lugar, dos contribuintes acreditarem, fazerem o cadastro no site, e quando forem usufruir dos serviços prestados aqui no município, como cabeleireiro, oficina, qualquer serviço, pedirem a nota, registrando o seu CPF”, disse, acrescentando:

“É também um momento pra gente convidar os prestadores de serviço que venham a aderir, se regularizar, caso ainda não emitam nota, que eles procurem a SEFAZ, que tem uma equipe de portas abertas e preparada para acolhê-los e dessa forma todos vão sair ganhando”, complementou o secretário Rodrigo Forte.

O prefeito Allyson Bezerra também ressaltou os benefícios do “Nota Mossoró” para a cidade. “É um programa importantíssimo, que visa estimular o contribuinte, o cidadão, a pedir a nota fiscal e, o mais importante, comprar no comércio local e ter direito a concorrer a prêmios que totalizam mais de R$ 25 mil. Lembrando que é preciso pedir a nota fiscal quando for fazer algum tipo de serviço, em oficina, alguma consulta médica, pet shop, gráfica, tudo que for serviço você tem a oportunidade de pedir a nota fiscal e de concorrer a prêmios”, afirmou.

O próximo sorteio do “Nota Mossoró” acontece no dia 19 de julho. O cadastro no programa pode ser feito através do endereço eletrônico nota.mossoro.rn.gov.br, de forma rápida e fácil. Só é preciso se cadastrar uma vez.

A cada R$ 30 gastos em serviços, o contribuinte, com a nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação, cupom que automaticamente é computado no sistema e que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.