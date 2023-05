Estrutura do espetáculo “Chuva de Bala” começa a ser montada com nova configuração

Com nova proposta, a montagem da estrutura para o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” começou a ganhar forma. O musical é uma das maiores exibições teatrais a céu aberto do Brasil, completando nesta edição 21 anos. A Prefeitura de Mossoró adota nova configuração na estrutura, deixando o espetáculo ainda mais grandioso, com novos elementos e efeitos especiais, possibilitando ao elenco recontar a história de Mossoró de maneira detalhada e harmônica.



Patrimônio cultural dos mossoroenses, o espetáculo resgata a história de bravura e resistência à invasão do bando de Lampião a Mossoró na data de 13 de junho de 1927. O “Chuva de Bala no País de Mossoró” faz parte da programação do “Mossoró Cidade Junina”.



A estrutura do palco para o espetáculo vem nesta edição com aspecto inovador, com moderno sistema de iluminação e efeitos especiais. “Iniciamos a montagem do nosso espetáculo que tem uma grande relevância cultural. É no MCJ que acompanhamos de perto e resgatamos uma de nossas grandes histórias. Todos os detalhes de palco, com iluminação e efeitos foram pensados para trazer um novo brilho à história”, disse Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.



O espetáculo estreia dia 7 de junho, às 21h, no adro da Capela de São Vicente, bairro Centro. As apresentações seguem no mês de junho, com exibições nos dias 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22 e 23, continuamente às 21h.