PMM e UERN debatem avanços na contratação de estagiários oriundos da universidade

A Prefeitura de Mossoró e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) têm fortalecido a parceria existente entre as instituições. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), por meio de seus representantes, se reuniram para debater assuntos relacionados aos avanços implantados na contratação, pelo Poder Executivo local, de estagiários oriundos da universidade.

No encontro, a secretária municipal de Educação, Hubeônia Alencar, lembrou que nesta gestão foi firmado termo de cooperação com a Uern que garantiu agilidade na contratação dos estagiários que atuam nas unidades de ensino da Rede Municipal de Mossoró.

“Hoje, são aproximadamente 700 estagiários auxiliando alunos com deficiência matriculados em nossas unidades de ensino, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Boa parte desses estagiários vem da nossa Uern, instituição parceira da Prefeitura e que vem contribuindo de maneira significativa nesse processo de inclusão que estamos efetivando nesta gestão”, pontou Hubeônia.

Ainda na reunião, foram sugeridas medidas para aprimorar ainda mais o fluxo de assinatura dos contratos de estágio, visando à otimização dos procedimentos, e discutida também a importância das formações específicas para esses universitários, com o apoio da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas (DAIN) da Uern.

Participaram do encontro, pela SME, além da secretária Hubeônia, a diretora executiva, Evanice Fernandes; a diretora administrativa de Planejamento e Gestão Educacional, Gilneide Lobo; a gerente de Gestão de Pessoas, Jeanne Jales e as coordenadoras Leilimar Bezerra (Educação Especial) e Midiã Félix (Desenvolvimento de Pessoal).

Representando a Uern, estiveram presentes a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Ana Angélica Nogueira; o pró-reitor adjunto, Nestor Duarte; a diretora de Assuntos Estudantis. Jéssica Viana e o chefe do Setor de Estágios, Daniel Morais.