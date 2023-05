PMM pede que a população realize o descarte de entulhos em locais adequados. O município está dando continuidade ao mutirão de limpeza urbana em diversos pontos da cidade. Na noite desta terça-feira (23), o mutirão ocorreu na área central, com recolhimento de entulhos descartados de forma irregular nas ruas Sousa Machado, Dr. Mário Negócio, Meira e Sá e Dr. Almino Afonso. “Estamos fazendo essa coleta em pontos específicos onde as pessoas jogam entulhos, resto de armário, sofá, e com isso sujam mais a cidade. Solicitamos que a população use os meios que existem como a coleta domiciliar e os locais de descarte monitorados pelo município”, disse João Marcelo, diretor executivo de Serviços Urbanos.

A Prefeitura de Mossoró avança com a limpeza urbana por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, dando sequência a diversas ações que fazem parte do programa “Mossoró Limpa”, com o objetivo de manter a cidade organizada.

Na noite desta terça-feira (23), o mutirão de limpeza ocorreu na área central da cidade, com recolhimento de entulhos descartados de forma irregular nas ruas Sousa Machado, Dr. Mário Negócio, Meira e Sá e Dr. Almino Afonso.

“Estamos fazendo essa coleta em pontos específicos onde as pessoas jogam entulhos, resto de armário, sofá, e com isso sujam mais a cidade. Solicitamos que a população use os meios que existem como a coleta domiciliar e os locais de descarte monitorados pelo município”, disse João Marcelo, diretor executivo de Serviços Urbanos.

O mutirão segue nesta quarta-feira (24) com frentes de trabalho em várias localidades e vias de acesso à cidade como, por exemplo, na avenida Presidente Dutra, onde acontece serviços de capinação nos canteiros, roço, varrição e limpeza de calhas.

A limpeza urbana chega também com outra frente de trabalho no prolongamento da avenida Rio Branco, bairro Santo Antônio, com limpeza de canteiros, retirada de lixo, além da capinação, estendendo-se ao bairro Santa Delmira, onde foi realizado o roço na rotatória de acesso àquela comunidade.

“Temos várias ações sendo desempenhadas na cidade, mantendo também a limpeza no Corredor Cultural, já em preparação para os festejos do 'Mossoró Cidade Junina'”, destacou João Marcelo, diretor executivo de Serviços Urbanos.

O programa “Mossoró Limpa” avança com a manutenção de praças e canteiros, a exemplo da praça no entorno do Estádio Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão), com limpeza geral naquelas imediações.

Ao longo da semana, as equipes de serviços urbanos dão sequência às ações, alcançando outras localidades. A limpeza urbana promove mais saúde e qualidade de vida à população, sendo uma das prioridades do Executivo municipal.