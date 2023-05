Diocese de Santa Luzia de Mossoró planeja criação da Pastoral do Povo da Rua

Necessidade é urgente diante desse aumento populacional.



“Uma das nossas prioridades neste momento é a atenção e ações voltadas às pessoas em situação de rua. E a criação dessa pastoral será o nosso ponto pé, para unir com atividades que as paróquias já realizam junto a essas pessoas, e promover mais mobilizações em prol dessa população, que muito precisa”, destaca o vigário-geral da Diocese de Santa Luzia de Mossoró e pároco da Catedral, padre Flávio Augusto Forte Melo.



O objetivo da Pastoral do Povo da Rua é à promoção de ações junto à população de rua, que construam alternativas em defesa da vida e contribuam na elaboração de políticas públicas.



Reuniões



Semanalmente, padre Flávio Augusto Forte Melo, tem feito reuniões para tratar do assunto, com entidades, governos, pessoas e grupos que queiram colaborar.



Nesta semana, padre Flávio se reuniu com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mossoró, Humberto Fernandes, que fez sua dissertação de mestrado sobre o assunto e conheceu a experiência do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo (SP), com as pessoas em situação de rua.