Prefeitura de Mossoró recupera caixa d’água do assentamento Camurupim e abastecimento é normalizado

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) realizou trabalho na estrutura da caixa d’água do Assentamento Camurupim, zona rural de Mossoró.



O abastecimento na localidade está normalizado após a intervenção da equipe da Seadru. O equipamento apresentou problema na estrutura e foi rapidamente consertado.



“A comunidade apresentou problema na estrutura na caixa d’água. Nós refizemos a estrutura suspensa. O abastecimento de água na comunidade está normalizado. As casas na localidade estão com água nas torneiras”, destacou o titular da Seadru, Faviano Moreira.