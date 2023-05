Rua Francisca Maria de Morais receberá obras de pavimentação a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Mossoró realizará, a partir de segunda-feira (29), intervenção na rua Francisca Maria de Morais, no trecho que compreende a rua Mestre Baltazar Linhares até a av. Professor Antônio Campos. A rua fica localizada na lateral do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia, região do bairro Presidente Costa e Silva, e receberá pavimentação com paralelepípedo.



O trecho passará por obras visando à melhoria contínua da mobilidade urbana do município. Nesse sentido, a área ficará restrita por aproximadamente 20 dias, não sendo permitida a circulação de veículos no local. Dessa forma, os condutores vão precisar buscar rotas alternativas para locomoção.



“Essa é uma rua de extrema importância e que dá acesso a um bairro com fluxo populacional bem intenso. Então, a Secretaria Municipal de Infraestrutura estará promovendo a reconstrução dessa via, e nós estaremos realizando uma intervenção no local. Por isso, informamos a população sobre a importância de buscar outras vias de acesso, como a principal do bairro Vingt Rosado, por exemplo. Também sugerimos a utilização do aplicativo Waze, que facilita bastante o deslocamento”, enfatizou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.