Bandas que vão animar o MCJ 2023 não poderão soltar fogos ruidosos

A informação foi repassada à imprensa pelo prefeito Allyson Bezerra durante blitz realizada no Centro de Mossoró neste sábado, 27, conscientizando as pessoas a seguirem a lei, para não soltar rojões em respeito aos idosos, as crianças, aos autistas e também aos animais; Ainda segundo o prefeito, a proibição para as bandas não soltarem fogos ruidodos durante seus shows está previsto no Contrato.