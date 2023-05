Mossoró: Styvenson assegura verba para Hospital da Liga do Câncer

Em reunião realizada com os diretores da liga, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, Lawrence Amorim, o senador Styvenson Valentin assegurou R$ 15 milhões para o primeiro módulo do hospital, que terá 120 leitos, no mesmo local que antigamente existia o Hospital Duarte Filho. Atualmente, o Hospital da Liga funciona num prédio alugado.

Em agenda em Mossoró, hoje (28), o senador Styvenson Valentim (Podemos) assegurou R$ 15 milhões, em emenda de bancada, para o início da construção do Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), no terreno onde funcionava o Hospital Duarte Filho (demolido), na praça Cônego Estevão Dantas (Praça dos Hospitais).

Styvenson Valentim anunciou recursos para a obra, em reunião com a diretoria da LMECC, na tarde deste domingo, na Casa de Saúde Santa Luzia. Ao receber o projeto, o senador garantiu verba federal para a obra já em 2023, na sua cota de emenda de bancada ao Orçamento Geral da União (OGU). Como tem feito em todas as obras que destina recursos, Styvenson Valentin exige que seja prestado contas dos investimentos regularmente e principalmente o cumprimento de prazos da obra.



O hospital será construído em módulos – em sede própria (a Casa de Saúde Santa Luzia é alugada) – Esta primeira etapa está orçada em R$ 24 milhões. Objetiva garantir uma sede própria para o hospital, que atualmente funciona numa estrutura alugada e ampliar e melhorar a assistência contra o câncer já oferecido no Liga pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Também ofertará novos serviços, como ressonância magnética pelo SUS na área de oncologia. A expectativa é que, com o novo hospital em pleno funcionamento, a LMECC eleve os 98.321 atendimentos de 2022 para cerca de 200 mil.







Apoio

Participante da reunião com o senador e a diretoria da LMECC, o presidente da Câmara, Lawrence Amorim (Solidariedade), elogiou a iniciativa de Styvenson Valentim de destinar recursos para Mossoró.



Segundo o vereador, ao garantir verba para a Liga de Mossoró, o senador repete na região Oeste o investimento que direcionou à Liga Norte Riograndense Contra o Câncer.



Com recursos de emenda de Styvenson, a entidade instalará o Centro de Diagnóstico e Estudos em Currais Novos, beneficiando toda a região Seridó.



“A emenda do senador é um impulso fundamental para o início da construção do hospital da Liga Mossoroense. Assim como Centro de Diagnóstico para o Seridó, será uma obra definitiva para Mossoró e região. Certamente, serão recursos que salvarão muitas vidas”, observa Lawrence.







Novo hospital terá mais de 100 leitos

O Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) terá 120 leitos, para pacientes adulto e infantil. Compreenderá área de mais de oito mil metros quadrados e será uma unidade de referência no tratamento contra o câncer no interior do Rio Grande do Norte.



Ele se somará ao Hospital da Solidariedade (Unidade Sr. Neuzo), que funciona no Abolição III, prestando serviços de radioterapia com máquinas de primeiro mundo.



Existente há 23 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) aplica mais de 18.000 quimioterapias por ano. Concentra 23% de todo o tratamento de oncologia / quimioterapia do Rio Grande do Norte.



Ademais, é a segunda instituição que mais realiza cirurgias oncológicas no Estado e o principal equipamento de saúde para tratamento de oncologia no Oeste potiguar, ao permitir assistência de qualidade a todos, sobretudo os mais carentes.