Costa Branca vence campenato municipal de futsal em Governador Dix Sept Rosado

Quadra lotada, dois grandes times, ótimos jogadores, torcidas inflamadas é uma bela organização. São os ingredientes para uma grande decisão. E foi isso que aconteceu na noite deste sábado (27) na Quadra Vicente Carlos: uma final inesquecível entre Costa Branca e EDC.



Os dois times entregaram o que prometiam e corresponderam a todas as expectativas. Mas quem se deu melhor foi a Costa Branca, que venceu o ECD por 7 a 3 e conquistou o título do Campeonato Municipal de Futsal 2023.



O ECD até saiu na frente no jogo decisivo, mas a Costa Branca virou o placar e construiu vantagem de 4 a 1 ainda no primeiro tempo. O ECD até tentou reagir no segundo tempo, chegando a encostar no placar, ao diminuir para 4 a 2, e a dar sinais de que poderia reverter o placar. Mas a Costa Branca sempre respondia a altura e não permitiu em nenhum momento que a vantagem ficasse abaixo de 2 gols. O ECD ainda usou o goleiro linha, mas foi a Costa Branca que ampliou o marcador e fechou a vitória em 7 a 3, para delírio da grande maioria dos torcedores presentes.



Além de um grande jogo, a final contou com um show de organização, com luzes, efeitos, som, homenagens a jogadores que fizeram história na cidade, preliminar sub-11, seleção do campeonato e entrega de troféus e medalhas.



Presente no evento, o prefeito Dr. Artur Vale parabenizou e agradeceu a todos que trabalharam para a realização de mais uma competição pela Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Desporto, bem como a todas as 16 equipes participantes.



O Chefe do Poder Executivo Municipal exaltou a importância do esporte para toda a população. “Sabemos da importância do esporte para o lazer e também para a saúde, e por isso, estamos sempre realizando competições e também dando apoio a outras, como por exemplo, a etapa do campeonato de mount bike que recebemos no domingo passado”, disse, Dr. Artur Vale.



A final contou com a participação da primeira-dama Lorenna Evangelista; da vice-prefeita Débora Trigueiro; dos secretários municipais Paulo Sérgio (Juventude, Cultura e Desporto), Isabela Rodrigues (Educação), Wallace Tavares (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Urbanismo), Monalisa Evangelista (temporária de Assistência Social), Kaká Silveira (Administração), Elvis Andrade (Chefe de Gabinete), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente) e Francileide Costa (Finanças); e dos vereadores Luara Fagundes, Maristela Cardoso, Carlinhos do Horizonte, Chagas Cruz e Dener Pio