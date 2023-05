MCJ 2023: Escolha do Rei e Rainha abre Festival de Quadrilhas na sexta-feira, 02

As atividades na Arena Deodete Dias, instalada na Praça dos Patins Sadraque Tavares, na avenida Rio Branco, iniciam na próxima sexta-feira (2), às 19h, com a tradicional escolha do Rei, Rainha e Dama da Diversidade do “Mossoró Cidade Junina” 2023. O concurso abre a programação do Festival Independente de Quadrilhas Juninas, com a escolha dos reis e rainhas nas categorias adulto, mirim, e infantil, além da escolha da dama da diversidade, para representar o evento.



A Arena Deodete Dias será palco de mais de 170 apresentações que vão abrilhantar o período junino, com 80 grupos de quadrilhas juninas em 11 noites de muita festa. Além da valorização da cultura e respeito à tradição, a Prefeitura de Mossoró faz um investimento de quase 200 mil reais em premiações e incentivo nesta edição.



O Festival realizado pela Prefeitura de Mossoró reunirá quadrilheiros de diversos estados do Nordeste, potencializando a tradição da festa. Grupos de quadrilhas juninas dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pernambuco e Alagoas inscreveram-se no festival.



A edição deste ano promete reunir público máximo, com a presença de espectadores de várias regiões do país. A reunião para sorteio e ensaio do Concurso de Reis e Rainhas acontece na próxima quarta-feira (31), a partir das 16h, na Arena Deodete Dias. Já as apresentações da arena iniciam na próxima sexta-feira, 2 de junho, às 19h, e seguem até o dia 23, encerrando na Noite de São João.