Prefeito diz que vai incentivar plantio de árvores nativas em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró iniciou oficialmente, na tarde desta segunda-feira (29), as atividades da Semana de Meio Ambiente 2023.

A programação do evento, que este ano tem como tema “Resíduos zero, Mossoró sustentável” e inclui palestras, oficinas e trilha ecológica, entre outras ações, foi aberta em solenidade no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania.

“A gente lança a Semana do Meio Ambiente com uma programação envolvendo a comunidade, alunos, Rede Municipal de Ensino, com ações voltadas às universidades, às práticas de convivência do dia a dia. O objetivo é mostrar para a sociedade que nós estamos cuidando do nosso meio ambiente. A gente está fazendo com que toda a cidade de Mossoró tenha uma atenção, um trabalho direcionado à temática ambiental”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

O Parque Municipal Prof. Maurício de Oliveira receberá a programação da Semana, que segue até o dia 2 de junho, contando com diversas atividades voltadas a públicos de diferentes faixas etárias, ampliando as possibilidades de discussão e implementação das ações direcionadas à preservação do meio ambiente.

Nesta terça-feira (30), às 8h, haverá palestra ministrada por Hilquias Sabino, do Instituto “Lixo Zero”. Ele debaterá o tema “Soluções para a poluição plástica”.

Também nesta terça, haverá distribuição de mudas, oficina de produção de pufe com garrafas PET, trilhas ecológicas e aferição de pressão e glicemia.

“A proposta é chamar a população, a sociedade, para discutir sobre a problemática dos resíduos sólidos. Vamos trazer, dentro da programação, palestras, oficinas, trilhas, mesas redondas com os mais diversos temas, sendo um dos principais a gestão dos resíduos”, ressaltou a gerente de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), Márcia Egina.

O titular da Seimurb, Rodrigo Liga, lembrou que as ações de sustentabilidade contemplarão também o “Mossoró Cidade Junina”. “O MCJ já iniciará com ‘vidro zero’, e vamos espalhar vários coletores de materiais recicláveis para que seja um evento mais sustentável”, anunciou.

Josefa Avelino, fundadora da Associação Comunitária Reciclando para a Vida (ACREVI), participou da abertura da Semana de Meio Ambiente e destacou a importância da iniciativa.

“Nós, cidadãos, temos que cuidar do planeta. A sociedade tem que se conscientizar, porque é de grande importância o trabalho que nós, catadores, fazemos, é um trabalho que faz a diferença no mundo e no meio ambiente”, afirmou.

A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró (ASCAMAREM) também esteve representada na abertura do evento, por meio de seu presidente, Ronaldo Nunes.

“O primeiro passo para a preservação do meio ambiente começa na reciclagem, porque, segundo as estatísticas, cada pessoa produz de 300 kg a 400 kg de lixo por ano, imagine então a quantidade de resíduos que a nossa cidade produz”, alertou.

No evento, a Prefeitura de Mossoró fez a entrega simbólica do novo fardamento para a Acrevi e Ascamarem.

RECONHECIMENTO

Durante a abertura da Semana de Meio Ambiente, o prefeito Allyson Bezerra entregou um certificado de reconhecimento à Escola Municipal Vereador José Bernardo, localizada na comunidade Passagem de Pedra, zona rural de Mossoró. A unidade foi homenageada pela sua atuação em prol do meio ambiente.

“A pauta do meio ambiente está sempre presente, permeia todas as ações que a escola realiza. Estar aqui nesse momento é muito gratificante”, disse a diretora da José Bernardo, Carmem Maria.

As estudantes Rhuana Bianca e Maria Clara, que em 2022 apresentaram, na V Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Mossoró (FECIRME), o projeto “Oxigenação e filtração da água para viveiro de camarão”, representaram todos os alunos da escola homenageada.

“É muito importante para nós, para a nossa comunidade também, e é um reconhecimento para a nossa escola, que é da zona rural. É muito gratificante estar aqui hoje”, pontuou Rhuana Bianca. “O momento é de gratidão. É incrível estar aqui, com Rhuana, relembrando esse projeto que foi pensando para a nossa comunidade, para a zona rural”, complementou Maria Clara.

PROGRAMAÇÃO

Para participar da programação da Semana de Meio Ambiente, os interessados devem se inscrever de forma virtual, através dos links https://forms.gle/nR3NN2CL8cTeTwhV7 (formulários para oficinas) e https://forms.gle/UVNQCuTW8Tbb6Lnv8 (formulários para palestras).

Confira AQUI a programação completa.

https://mossoro.rn.gov.br/userfiles/files/ANEXO%20PROGRAMAC%CC%A7A%CC%83O.pdf