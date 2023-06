Hospital Tarcísio Maia promove atividade educativa em comemoração aos 37 anos. A programação contará com palestras, coffee break e homenagens aos servidores da unidade de saúde, que completou 37 anos de funcionamento no dia 10 de maio. O evento será realizado na próxima quinta-feira (1º), a partir das 13h, no auditório da Universidade Potiguar (UNP), em Mossoró.

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, segundo maior hospital de urgências emergências do Estado, realiza na quinta-feira, 1º de junho, uma tarde educativa reunindo o corpo diretivo, funcional e convidados, em comemoração aos 37 anos da unidade hospitalar, celebrada em 10 de maio.

A atividade será realizada a partir das 13h, no auditório da Universidade Potiguar (UNP), com o Acolhimento e as Boas-vindas. Às 13h15, acontecerá a abertura, feita pela diretor-geral Francisca Nilza Batista, seguida pela “Apresentação dos Avanços e Conquistas do HRTVM ao Longo do Tempo, Abertura da 4º Sala Cirúrgica e Projeto de Reforma e Ampliação, com Dr. Gustavo Randson Sarmento Vidal.

Já às 14h, acontecerá a palestra “Assédio Moral”, com apresentação da Dra. Luciana Batista da Silva, Subcoordenadora da Unidade de Consultoria e Análise Jurídica da SESAP, seguida por um coffee break.

O evento tem sequência às 15h15, com o tema “Registros do Prontuário, Aspectos Legais”, com apresentação da enfermeira e advogada Talizy Cristina Thomas de Araújo, que é especialista em Direito Médico, da Saúde e Previdenciário.

Às 16h acontecerá uma homenagem aos servidores da instituição, promovida pela direção do hospital. O encerramento das atividades acontecerá às 17h, com a Secretária de Estado da Saúde Pública, Dr. Lyane Ramalho.