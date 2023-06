Corredor Cultural de Mossoró ganha base fixa da GCM para tutela do patrimônio

A Prefeitura de Mossoró publicou no DOM (Diário Oficial de Mossoró) a Portaria nº 13, de 29 de maio de 2023, que dispõe sobre a instalação de base da Guarda Civil Municipal (GCM) voltada à tutela do patrimônio histórico, cultural e turístico do Corredor Cultural, no Memorial da Resistência.



A base fixa da Guarda Municipal já está instalada no Memorial da Resistência e servirá como referência para a população dentro do Corredor Cultural. A base permitirá entrar em contato com a GCM de forma mais rápida, fácil e transparente. O objetivo é facilitar o relato de ocorrências, a busca de informações ou solicitação de apoio.



A base da GCM contará com estrutura e suporte adequados. O patrulhamento permanente visa garantir segurança no Corredor Cultural. Além de estabelecer a ordem, a iniciativa transmite mais tranquilidade à população.



O efetivo da Guarda Civil Municipal só poderá se ausentar da base para patrulhamento preventivo, motorizado ou a pé, pelo Corredor Cultural, para atender a ocorrências, independente do meio de comunicação e mediante apresentação de Ordem de Serviço pelo comandante-geral da Guarda Civil Municipal, pelo secretário de Segurança Pública ou pelo chefe do Poder Executivo municipal.



“A regulamentação dessa Portaria veio só reforçar o serviço que a GCM já vinha fazendo há algum tempo dentro do Corredor Cultural, que é o coração artístico de Mossoró. Portanto, não poderíamos deixar de ter todo esse cuidado e, com isso, fortalecemos ainda mais a questão da segurança dentro do perímetro, agora por 24h, com a base fixa e o pelotão de motos à disposição”, disse o Comandante da Guarda Municipal, Thiago Oliveira.