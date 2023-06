Lawrence Amorim destaca anúncio de investimentos para Mossoró

Durante pronunciamento, nesta terça-feira (20), na Câmara Municipal de Mossoró, o vereador Lawrence Amorim (Solidariedade) destacou a agenda de reuniões realizada em conjunto com o senador Styvenson Valentim (Podemos), ontem (29), quando foram anunciadas diversas emendas para investimentos na cidade de Mossoró.



Em uma das ações realizadas ontem, Lawrence relatou visita e fiscalização ao Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), ressaltando que a unidade hospitalar estadual já conta com emenda, no valor de R$ 12 milhões, destinada por Styvenson. O vereador afirmou que os recursos já estão sendo aplicados na compra de equipamentos e também contribuirá na reforma do hospital, atualmente em processo de licitação.



“Durante a visita, presenciamos um aparelho de endoscopia sendo utilizado em um paciente, comprado com recursos dessa emenda. É necessário que o Governo do Estado agilize esse processo da reforma. Também encontramos muitas dificuldades, como pacientes no corredor e a questão da infraestrutura precária”, frisou Lawrence.



Hospital de Oncologia



No mesmo pronunciamento, Lawrence Amorim também destacou outro anúncio por parte de Styvenson Valentim (Podemos). O senador assegurou recursos, em emenda de bancada, para a construção do Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC), no terreno onde funcionava o Hospital Duarte Filho, na praça Cônego Estevão Dantas (Praça dos Hospitais).



O vereador anunciou que o senador se comprometeu a destinar, o montante de R$ 24 milhões, que proporcionará o início das obras do novo hospital. Lawrence exaltou os serviços prestados pela instituição, que atende a cidade de Mossoró e mais de sessenta cidades da região.



"Também será destinado recursos para aquisição de um ônibus, todo equipado, para fazer o atendimento preventivo desses pacientes aqui em Mossoró e em outras cidades”, disse Lawrence.

Santuário de Santa Luzia

O Senador Styvenson Valentim garantiu apoio à construção do Santuário de Santa Luzia, proposta lançada pelo vereador Lawrence Amorim, em conjunto com a Diocese e demais segmentos da sociedade. Styvenson se comprometeu em destinar R$ 2 milhões para a construção do santuário.



Reconhecimento



Ao agradecer o senador Styvenson Valentim, Lawrence Amorim reafirmou que qualquer parlamentar que destine emendas e recursos para Mossoró terá o trabalho reconhecido pelo seu mandato.



“A cidade de Mossoró, segunda maior do Estado do Rio Grande do Norte, o maior município em território deste Estado, precisa do apoio da nossa bancada federal, da nossa bancada da nossa bancada estadual, do Governo do Estado e do Governo Federal. É preciso que a gente faça esse reconhecimento”, frisou.