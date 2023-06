“Coração pulsante de Mossoró”, diz Allyson sobre Praça de Convivência

Praça da Convivência foi reaberta ao público nesta noite de terça-feira (30), com 23 lojas, gerando 300 empregos diretos e indiretos. O prefeito Allyson Bezerra, em discurso no local lembra que recebeu a estrutura quando assumiu totalmente destruída, assim como muitos outros prédios públicos, e recuperou completamente. Agora coloca em funcionamento através de parceria com a iniciativa privada. Os comerciantes analisam como “oportunidade maravilhosa”.

“Esse é um momento muito especial, onde estamos entregando à sociedade mossoroense esse empreendimento que é realmente o coração pulsante de Mossoró. Inicialmente aqui estava um local sujo, abandonado, escuro e inseguro. Banheiros quebrados, pisos danificados, lojas fechadas, ou seja, era um local que não tinha mais condição de se instalar nenhuma empresa. Realizamos um trabalho de licitação, juntamente com o secretário Frank Felisardo, com nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora temos na verdade uma geração de empregos e renda, com todas as lojas locadas e mais 150 lojistas na fila de espera por uma vaga. Cada empresa dessa gera em torno de 8 a 9 empregos diretos e indiretos, alguns geram até mais”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

Titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedint), Frank Felisardo ressalta a importância da parceria entre a Prefeitura e o setor privado para que a Praça da Convivência fosse revitalizada.

“A gente fica muito feliz em estarmos hoje reinaugurando a Praça da Convivência. Entendemos que é um ponto alto, um modelo novo de gestão entre o público e o privado, onde temos uma administradora que ganhou por um processo licitatório e hoje tem o direito de gerenciamento, administração e comercialização de todos os espaços do equipamento. É a revitalização de um espaço turístico, de lazer e de entretenimento para a cidade de Mossoró”, enfatizou.

A noite de inauguração da Praça da Convivência foi de grande expectativa para o empresário Alexandro Verber, administrador do equipamento. “Já vínhamos abrindo as lojas progressivamente e hoje já estamos praticamente com o Bloco A todo preenchido e o pessoal trabalhando. Hoje é a inauguração oficial e a expectativa está a mil. Teremos muitas novidades durante o 'Mossoró Cidade Junina' (MCJ), as demais lojas ainda vão abrir e esperamos que nas próximas semanas a Praça esteja 100% em funcionamento”, pontuou.

Igor Sérvulo, gerente de uma das lojas da Praça da Convivência, declara que tem sido uma grande oportunidade de investimento e que a expectativa de todos é que a movimentação cresça muito mais durante o MCJ.





“Foi uma oportunidade maravilhosa, estávamos ansiosos para inaugurar essa segunda loja. Todos os empresários estão bastante satisfeitos e visando o MCJ. A movimentação aqui está muito boa, tomara que só cresça e que seja melhor para Mossoró”, disse.

Alguns turistas já estão em Mossoró para os festejos juninos e puderam participar nesta noite da reinauguração da Praça da Convivência e falaram do que acharam do ambiente.

“Estamos visitando a cidade e achamos esse ambiente aqui muito legal. E agora estamos participando desse evento de reabertura”, declarou Johnata Gomes.

“Estou achando ótimo e muito bonito esse espaço, que cada investidor seja bem-sucedido aqui”, pontuou Joana dos Santos.

“Estamos aqui prestigiando esse lugar maravilhoso, está tudo lindo aqui”, concluiu Osmil de Oliveira.