300 apartamentos do Residencial Mossoró III devem ser concluídos ainda em 2023. Na tarde desta terça-feira (30), o prefeito Allyson Bezerra, esteve no local para uma visita técnica às obras que acabaram de ser retomadas. O gestor esteve acompanhado do secretário municipal de Programas e Projetos Estratégicos, Almir Mariano, e do gerente de Habitação da Caixa Econômica no Rio Grande do Norte, Ítalo Neves. O Residencial Mossoró III faz parte de um complexo habitacional de três condomínios com 300 apartamentos cada. No total, mais de 3,5 mil famílias serão beneficiadas com o complexo.

O prefeito Allyson Bezerra lembrou que a retomada das obras foi uma solicitação feita por ele durante agenda institucional em Brasília.

“Nós tratamos no Ministério das Cidades, na Secretaria Nacional de Habitação, a respeito do Mossoró III, que é uma obra que está tendo agora a sua retomada direta, e falta realmente pouco para que possa ter a sua conclusão total. O mais importante é fazer com que essa residência chegue até o cidadão que está precisando, que esse apartamento possa atender diretamente essa população”, frisou.

Allyson também falou sobre a meta para a finalização das obras. “A gente está aqui hoje com a equipe da Caixa Econômica, da empresa contratada que está seguindo aqui com as obras, e a gente acredita que até o final do ano, essa é a meta da Caixa, a meta da empresa, do Ministério, para que até o final de 2023 a gente tenha a conclusão de toda essa obra, e consequentemente a entrega posterior para a população”, reforçou.

Sobre os beneficiários dos apartamentos, o prefeito explicou que haverá uma atualização cadastral de quem já foi contemplado.

“A Prefeitura de Mossoró, juntamente com a Caixa, Ministério das Cidades, irá trabalhar no restante dos demais cadastros, da atualização cadastral de quem tinha sido contemplado para que, ao mesmo tempo em que as obras caminham, a gente faça diligências no sentido de que essas pessoas selecionadas possam estar recebendo, logo em breve, a sua sonhada residência”, disse.

O Residencial Mossoró III faz parte de um complexo habitacional de três condomínios com 300 apartamentos cada. No total, mais de 3,5 mil famílias serão beneficiadas com o complexo. O imóvel, de aproximadamente 40 m², é composto por uma sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Cada Residencial conta com área de lazer com churrasqueira, parque infantil, cozinha e banheiros acessíveis. Os apartamentos também possuem uma vaga na garagem.