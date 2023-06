Etapa do concurso da Fundase é anulada por vazamento de questões; nova prova será aplicada. De acordo com a nota da Fundase "O sistema equivocadamente liberou algumas questões de forma antecipada, afetando a isonomia do processo. Diante disso, uma nova avaliação final do curso de formação será realizada. Informações quanto ao local da prova serão fornecidas pela banca organizadora do certame, o Instituto AOCP”. O resultado final será publicado no dia 23 de junho", disse o comunicado. Uma nova prova será aplicada de maneira presencial, no turno vespertino do dia 10 de junho de 2023.

O Governo do Rio Grande do Norte anulou a prova do concurso público da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fundase). O certame prevê 577 vagas para cargos de nível médio e superior no Estado. A informação foi divulgada através de Nota nesta quarta-feira (31).

Segundo a nota, a comissão da Fundase encontrou um erro na plataforma de gerenciamento da prova.

Ainda por meio de nota, a Comissão Organizadora reafirma o compromisso de realizar o processo de seleção em absoluta consonância às determinações legais, garantindo concreta igualdade e completa lisura ao certame.



Concurso

A aplicação das provas do concurso da Fundase ocorreu no dia 6 de novembro de 2022. A data foi escolhida após prorrogação da data inicial em que seriam realizados os exames, 18 de setembro do ano passado, e atendeu uma recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) de retificação do quantitativo das vagas para pessoas com deficiência (PcD).



As vagas do certame são para Técnico Administrativo, Analista Socioeducativo, Agente Socioeducativo (Psicólogos, Assistentes Sociais e Pedagogos) e Analista Socioeducativo Administrativo (Contadores e Analistas de Sistema). As remunerações chegam até R$ 3.967,09.