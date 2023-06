Polícia Civil elucida homicídio ocorrido nas Pedrinhas, em Areia Branca

Polícia Civil elucida o homicídio ocorrido nas Pedrinhas, em Areia BrancaO crime aconteceu em 23 de janeiro de 2023, nas Pedrinhas. Carlos Emanoel de Souza Avelino, conhecido como “Vaqueirinho”, foi alvejado a tiros, quando chegava em casa, acompanhado do filho, uma criança com necessidades especiais. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos foi Emanuel Lucas Soares da Silva, o “Luquinha”. Após o crime, o suspeito se escondeu na casa de familiares, comunidade de Casqueira. No entanto, ao saber que estava sendo procurado evadiu-se e encontra-se foragido. Qual informação que possa levar ao seu paradeiro, pode ser enviada de forma anônima para o disque denúncia: (84) 98136 – 6735.

A equipe da 42ª Delegacia de Polícia Civil, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, elucidou o homicídio de Carlos Emanoel de Souza Avelino, conhecido como “Vaqueirinho”.

O crime aconteceu no dia 23 de janeiro de 2023, na localidade Pedrinhas, no município de Areia Branca. A vítima foi alvejada a tiros, quando chegava em casa, acompanhado do filho, uma criança com necessidades especiais.

De acordo com informações da Polícia Civil, o autor dos disparos foi Emanuel Lucas Soares da Silva, o “Luquinha”. Ele cometeu o crime de forma cruel, na presença da criança, por meio de uma emboscada e sem chances de defesa para a vítima.



As investigações apontaram que, após o crime, Emanuel Lucas permaneceu na casa de familiares, escondido, na comunidade de Casqueira, há cerca de 500 metros do local onde matou Carlos Emanuel.

Após tomar conhecimento de que a Polícia Civil estava a sua procura, o suspeito evadiu-se e encontra-se foragido. Contra ele existem um mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento.

A Polícia Civil pede que caso alguém saiba onde se encontra o foragido, que informe, de maneira anônima, por meio do disque denúncia: (84) 98136 – 6735, com garantia de sigilo absoluto da fonte.