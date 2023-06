Prefeitura de Governador Dix Sept Rosado recupera quatro passagens molhadas

O trabalho foi iniciado no dia 18 de maio pela passagem molhada da Gangorrinha e atendeu também, em tempo recorde, as passagens molhadas das localidades rurais de Bamburral, Pau D'Arco e que faz a ligação entre São Bento e Monte Alegre. “Posso afirmar que em Governador nunca se viu um trabalho realizado com tanta rapidez para atender rapidamente os anseios da população”, destacou Genivaldo Felipe Melo, secretário municipal de Obras, Transportes e Urbanismo. O prefeito Artur Vale observa que estruturas haviam sido danificadas pelo período de chuvas.