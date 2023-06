Pesquisa mostra Allyson Bezerra na liderança da disputa pela Prefeitura de Mossoró em 2024

A pesquisa, realizada pela empresa LOGOS – Assessoria e Pesquisa de Gestão – sediada em Alexandria/RN, em parceria com o blog Diário Político, foi divulgada nesta quarta-feira (31). Na pesquisa espontânea, quando os eleitores foram questionados com a seguinte frase “em quem você votaria para Prefeito(a) de Mossoró se as eleições municipais fossem hoje?”, sem citar nomes de candidatos, o atual prefeito mossoroense Allyson Bezerra liderou com 62,69% das respostas. A segunda opção mais citada é a ex-prefeita Rosalba Ciarlini (PP) com 6,94%. A deputada Estadual Isolda Dantas (PT) aparece em terceiro com 2,57%.