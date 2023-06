Moradores da Vila Maranhão pedem estrada e reativação da escola da comunidade

Na tarde desta quinta-feira (01), a Câmara Municipal de Serra do Mel realizou sessão itinerante na vila Maranhão, com o objetivo de discutir as prioridades da comunidade e entender as necessidades mais urgentes dos seus moradores. Os vereadores foram recebidos calorosamente pela comunidade. Os principais pontos levantados pelos moradores da vila Maranhão em relação às suas necessidades foram amplamente discutidos.



Um dos aspectos destacados foi a ampliação da piçarra que liga a vila às demais vilas, uma vez que a atual estrada se encontra em condições precárias, dificultando o acesso e a mobilidade dos residentes.



Outra demanda apontada pelos moradores foi a necessidade de limpeza da vila. Muitos ressaltaram a importância de um ambiente limpo e saudável para o bem-estar de todos, e solicitaram o apoio da prefeitura para a realização de ações de limpeza e manutenção regular da área.



Além disso, os moradores manifestaram sua preocupação com a situação da escola municipal da vila Maranhão, que se encontra desativada há algum tempo. A reativação da escola foi apontada como uma necessidade primordial, uma vez que muitos alunos precisam se deslocar para outras localidades para ter acesso à educação. Os vereadores reconheceram a importância da educação para o desenvolvimento da comunidade e se comprometeu a buscar recursos e parcerias para viabilizar a reativação da escola o mais breve possível.



Ao final do encontro, os vereadores agradeceram a participação ativa da comunidade e reforçaram o compromisso em trabalhar em prol das demandas apresentadas. Ficou acordado que uma comissão será formada para acompanhar de perto a evolução das prioridades discutidas e manter o diálogo aberto entre a comunidade e os representantes do poder público.



Através do diálogo e do compromisso mútuo, espera-se que as demandas levantadas sejam atendidas, contribuindo para o progresso e o bem-estar de toda a comunidade da vila Maranhão.