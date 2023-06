Corpus Christi : Governo do Estado decreta ponto facultativo na quinta e na sexta-feira

O Governo do Rio Grande do Norte publicou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (02/06), o Decreto nº 32.719/2023, o qual estabelece que o dia 9 de junho (sexta-feira próxima) será ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.



O ponto facultativo do dia 8 de junho (quinta-feira), Corpus Christi, já estava previsto por meio do Decreto nº 32.379, de 29 de dezembro de 2022.



A medida, porém, não se estende às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.