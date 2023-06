Rogério Marinho diz que “juiz foi induzido a um equívoco” e que continua senador da República

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (2), o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que não teve seu mandato cassado e que segue como senador da República pelo pelos próximos 7 anos e 7 meses.

Na coletiva, ele disse que gostaria de tranquilizar seus eleitores e prefeitos de municípios do Rio Grande do Norte, bem como a bancada de oposição do Senado, que o elegeu como líder, sobre notícias divulgadas nesta quinta-feira (1ª), sobre cassação de seu mandato e inelegibilidade.

“Eu continuo senador da República pelos próximos 7 anos e 7 meses. Diferentemente do que foi divulgado desde ontem por parte da imprensa e nas redes sociais, meu mandato não foi cassado. Nós ingressaremos com recurso na Justiça para mostrar que o juiz foi induzido a um equívoco”, escreveu Marinho em uma rede social.

Ainda segundo ele, o juiz da primeira instância entendeu como ação dolosa ao erário público, a contratação de uma médica para atendimento à população carente, na época em que ele era presidente da Câmara Municipal de Natal.

Nesta quinta-feira (1ª), o congressista foi condenado à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por oito anos e multa, por envolvimento em um suposto esquema de nomeação de cargos fantasmas na CMN.

O senador afirmou que irá recorrer da decisão, que não tem efeitos imediatos.