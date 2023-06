Prefeito Alan Silveira empossa novos membros do Conselho municipal de Cultura

A prefeitura de Apodi realizou na manhã desta sexta (02), a solenidade de posse dos conselheiros municipais de Cultura.

Tomaram posse: Leylla Carla (AAPOL) como presidente, José Francisco (FUNSEL), como vice-presidente, João Vitor (ASCA) secretário e Fernando Luís (SEMEC) como assessor financeiro.

O prefeito Alan Silveira comemorou a eleição da mesa diretora do conselho municipal de Cultura e se comprometeu em trabalhar junto ao conselho para avançar na cultura do município.

“Um momento histórico, no qual efetivamente passamos a ter pela primeira vez um Conselho Municipal de Cultura de Apodi, com a honra de termos uma mulher como presidente. Na ocasião, firmamos o compromisso da gestão com o conselho, para que possamos juntos, avançar na cultura do nosso município”, destacou Alan Silveira.

Além da mesa diretora, foram empossados 11 conselheiros municipais, sendo 5 do poder executivo, 5 da sociedade civil organizada e 1 do poder legislativo.

O Conselho ficará responsável a partir de agora, por acompanhará toda política de cultura em Apodi, implementando o Sistema Municipal de Cultura.